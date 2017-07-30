فيتل بطلاً لجائزة المجر الكبرى

وحافظ فيتل على الصدارة خلال معظم مراحل السباق بعد انطلاقه من المركز الأول، ليحقق فوزه الرابع هذا الموسم ويعيد توسيع الفارق في صدارة ترتيب بطولة العالم مع سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي أنهى سباق اليوم على حلبة هنغارورينغ في المركز الرابع خلف زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

وكان هاميلتون تمكن قبل أسبوعين من تقليص الفارق مع فيتل إلى نقطة واحدة فقط في ترتيب بطولة العالم، بعد إحرازه سباق جائزة بريطانيا الكبرى وحلول منافسه الألماني سابعاً. إلا أن فيتل بطل العالم أربع مرات، تمكن في المجر من توسيع الفارق إلى 14 نقطة، في السباق الأخير قبل العطلة الصيفية التي تستمر حتى جائزة بلجيكا الكبرى، المقررة في نهاية الأسبوع الأخير لشهر آب/أغسطس.

وحقق فيتل في سباقه الخمسين مع فيراري، الفوز الرابع له في بطولة هذه السنة والأول منذ جائزة موناكو الكبرى في أيار/مايو. وهي المرة الأولى التي يحقق فيها فريق فيراري الثنائية في المجر منذ 2004.

أما هاميلتون الذي انطلق من المركز الرابع في جائزة المجر، فكان قريباً من إنهاء السباق في المركز الثالث الذي كان قد "منحه" إياه بوتاس بناء لطلب من إدارة الفريق، أملاً في التمكن من اللحاق بثنائي فيراري، لكون هاميلتون كان أسرع على الحلبة من زميله الفنلندي.

إلا أن البريطاني، وعلى رغم اقترابه في بعض المراحل من رايكونن بفارق لم يتعد نصف ثانية، لم يتمكن من تشكيل خطر حقيقي على سائق فيراري على الحلبة ذات التصميم الضيق والمنعطفات المتعرجة التي يصعب عليها التجاوز، فقام بـ "إعادة" المركز الثالث لبوتاس عند آخر منعطف من اللفة 70 الأخيرة في السباق.

وحل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن خامساً، علماً أنه تسبب في اللفة الأولى بحادث اصطدام مع زميله في الفريق الأسترالي دانيال ريكياردو، أدى إلى خروج الأخير وفرض المنظمين عقوبة توقف لعشر ثوان على الهولندي. وحل سادساً بطل العالم مرتين الإسباني فرناندو ألونسو سائق ماكلارين هوندا.