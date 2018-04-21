رالي قطر الصحراوي: ناصر العطية يواصل هيمنته ويتصدر المرحلة الثالثة رغم العقوبات

واستهل سائق تويوتا هايلوكس هذه المرحلة بأفضلية بلغت ست عشرة دقيقة وسبع ثوان عن أقرب مطارديه، لكنه تعرض لعقوبات بلغ مجموعها خمس عشرة دقيقة على إثر خرقه لقواعد السرعة وتخطيه لنقطة الخروج.

وتقدم ملاحقه الأقرب البولندي ياكوب برزي غونسكي ليفرض ضغطا عليه في المراحل المبكرة على متن سيارته إكس-رايد ميني، لكنّ العطية تمكن من الابتعاد عنه لينهي المرحلة الثالثة في الصدارة بفارق سبع دقائق وست وعشرين ثانية عن البولندي، بعد أن قطع مسافة هذه المرحلة البالغ طولها حوالي ثلاثمائة وأربعين كيلومترًا في ظرف ثلاث ساعات وسبع دقائق وست وثلاثين ثانية.