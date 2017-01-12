رالي دكار 2017: بيترهانسل يحرز لقب المرحلة العاشرة ويتصدّر

أحرز السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل (بيجو) أخيرا المرحلة العاشرة من رالي دكار بين شيليسيتو وسان خوان في الأرجنتين، بعد منحها في بادئ الأمر إلى مواطنه وزميله سيباستيان لوب، فتصدر الترتيب العام لفئة السيارات.

واصطدم بيترهانسل بالدراج السلوفيني سيمون مارسيتش عند الكلم الـ83، ثم توقف نحو ربع ساعة لكي يساعد المصاب الذي تعرض لكسر في ساقه اليسرى.

وتنص القوانين أنه في حال توقف أحد المتسابقين لمد يد العون لمتسابق آخر لأكثر من 3 دقائق، فإن ما أضاعه من وقت يحتسب له لاحقا.

وحسمت 14 دقيقة و13 ثانية من توقيت بيترهانسل، فسجل أسرع وقت (4 ساعات و47 دقيقة)، متقدما بفارق 7.28 دقائق عن لوب و10.01 د عن الفرنسي الآخر سيريل ديبريه (بيجو) و19.03 دقيقة عن السعودي يزيد الراجحي (ميني) الرابع.

وفي الترتيب العام، يتفوق بيترهانسل بفارق 5.50 دقائق عن لوب بطل العالم 9 مرات للراليات و25.40 د عن ديبريه.

في المقابل، فاز الدراج الفرنسي مايكل ميتج بهذه المرحلة لكن البريطاني سام سندرلاند احتفظ بصدارة الترتيب العام في حين خرج التشيلي بابلو كوينتانيا بعد تعرضه لإصابة في رأسه إثر سقوطه عن دراجته.