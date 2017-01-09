رالي دكار: بيترهانسل يتقدم في المرحلة السابعة

وفرضت الأحوال الجوية السيئة والأمطار الغزيرة في بوليفيا، اختصار المرحلة الخامسة الجمعة، وإلغاء المرحلة السادسة السبت.

وبعد يوم الراحة المقرر مسبقاً الأحد، عاد المتسابقون لخوض النسخة 39 من الرالي الأبرز عالمياً للطرق الوعرة، والتي بدأت الإثنين الماضي في الباراغواي، وعبرت الأرجنتين وبوليفيا، قبل الختام في بوينوس ايرس.

واضطر المنظمون إلى تعديل المرحلة السابعة، فبدلاً من مرحلة بطول 622 كلم منها 322 مرحلة خاصة للسرعة، أقيمت مرحلة بطول 801 كلم منها 161 كلم للسرعة فقط.

وأحرز بيترهانسل المرحلة الخاصة بتوقيت ساعتين و32 دقيقة و49 ثانية، بفارق 48 ثانية عن زميله ومواطنه سيباستيان لوب، بينما حلّ الجنوب أفريقي جينييل دي فيلييرز (تويتا) ثالثاً بفارق 3,33 دقيقة.

وفي فئة الدراجات، أحرز الأميركي ريكي برابيك (هوندا) المرحلة بتوقيت ساعتين ودقيقتين وخمس ثوان، على زميله البرتغالي باولو غونسالفيش بفارق دقيقة 44 ثانية، وعلى البريطاني سام سندرلاند (كاتي ام) بفارق 4,43 دقائق.