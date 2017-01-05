رالي دكار: انسحاب القطري العطية والأسترالي برايس

أعلن فريق تويوتا أن سائقه القطري ناصر العطية انسحب من رالي دكار الصحراوي بعد الحادث الذي تعرض له الأربعاء خلال المرحلة الثالثة التي امتدت لـ780 كلم كمسافة اجمالية (364 كلم مرحلة مخصصة للسرعة) بين سان ميغيل دي توكومان وسان سلفادور دي خوخوي في شمال الأرجنتين.

وتأخر بطل 2011 و2015 كثيراً في مرحلة الأربعاء بعدما توقف لأكثر من ساعة بسبب تعرض أحد إطارات سيارته لضرر.

وقال منظمو الرالي": إن الضرر الذي تعرضت له سيارته تويوتا هايلوكس كان بالغاً لدرجة تجعل إصلاحه من قبل الفريق صعباً جدا".

وأنهى العطية مرحلة الأربعاء في المركز السابع والعشرين بفارق 2.17.38 دقيقة عن حامل اللقب والفائز بهذه المرحلة الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسل (بيجو)، ما جعل مهمة التعويض صعبة جداً على السائق القطري.

وبنتيجة ذلك، بات الفارق بين العطية ولوب متصدر الترتيب، ساعتان و14 دقيقة و58 ثانية، ما يجعل تعويضه مهمة بالغة الصعوبة.

وكان العطية فاز بالمرحلة الأولى وحل ثانياً في الثانية خلف الفرنسي سيباستيان لوب (بيجو) المتصدر ودخل إلى المرحلة الثالثة متخلفاً بفارق 28 ثانية فقط عن الأخير.

انسحاب وكسر في فخذ برايس

وفي الدراجات، لم يكن نصيب حامل اللقب، الأسترالي توبي برايس أفضل، إذ اضطر للإنسحاب مصاباً بكسر في عظمة فخذه اليسرى بحسب المنظمين.

وسقط الدرّاج بعد 371 كلم من انطلاق المرحلة الرابعة في بوليفيا، عندما كان متصدّراً للمرحلة وفي المركز الثاني في الترتيب العام.

وأحرز النمساوي ماتياس فالكنر (كي تي ام) لقب المرحلة متقدماً بفارق 2.02 دقيقتين على الإسباني خوان باريدا (هوندا) الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام، و3.18 دقائق عن الفرنسي ميكايل ميتغ (هوندا).

وفي الترتيب العام، يتقدم باريدا على التشيلي بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا) بفارق 22.16 دقيقة.