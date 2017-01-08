رالي دكار: أسبوع أول متعثر بانسحابات وأمطار غزيرة

وكانت الأحوال الجوية السيئة في بوليفيا دفعت الجمعة إلى اختصار المرحلة الخامسة من النسخة التاسعة والثلاثين لأبرز سباقات الطرق الوعرة في العالم. ومع تواصل الأمطار أكثر من 12 ساعة ليل الجمعة السبت، اضطر المنظمون لإلغاء المرحلة السادسة، أثر تكون طبقات من الوحول بلغت كثافتها في بعض المواقع 20 سنتم.

كما أثرت الأمطار على المخيم الموقت الذي يضم السائقين والتقنيين والصحافيين، مع محاولة المنظمين العثور على بدائل في ظل الطقس السىء. وقال هؤلاء أنهم "لم يشهدوا أمراً مماثلاً" من قبل.

وأبدى السائقون خشيتهم من تواصل الأمطار الغزيرة، وهو ما تتوقع الأرصاد الجوية البوليفية لليومين المقبلين على الأقل.

وقال الفرنسي سيتفان بيترهانسل، سائق بيجو الذي أحرز السباق 12 مرة (ست في الدراجات ومثلها في السيارات) "في بوليفيا، شهدنا الأمطار قبل عامين. والعام الماضي، كانت الشمس ساطعة، وها نحن مجدداً تحت المطر".

أضاف "لا أعرف كيف سنواصل السباق من هنا... الأمر بات أشبه بكارثة"، علماً أن السباق يمتد حتى 14 كانون الثاني/يناير.

وألغى المنظمون المرحلة السادسة التي كان من المقرر خوضها السبت بين أورورو ولاباز في بوليفيا، بطول 786 كلم، منها 527 كلم مخصصة للسرعة، وذلك بعدما ألغوا الجمعة الجزء الثاني من المرحلة الخامسة بين مدينتي توبيسا واورورو البوليفيتين، بعدما قطع المتسابقون 219 كلم من أصل 692 كلم (منها 447 كلم للسرعة).

وأوضح المنظمون حينها "أصبح من الصعب جداً القيادة على المسار بسبب الأحوال الجوية السيئة السائدة في الطريق إلى أورورو".

وكان السبب نفسه خلف الغاء مرحلة السبت، علماً أنه بحسب البرنامج المقرر، فالأحد هو يوم راحة.

وقال مدير السباق إتيان لافينيي لوكالة فرانس برس "بين الساعتين 1700 و2100 (مساء الجمعة بتوقيت بوليفيا)، بذلنا جهدنا للتوصل إلى حلول، إلا أنه في لحظة ما، يجب إعلان الإلغاء لأنه من غير الممكن اقامتها (المرحلة). سيكون الامر مخاطرة لا طائل منها".

وشهد السباق في أيامه الأولى، انسحاب العطية (تويوتا) بطل فئة السيارات عامي 2011 و2015 بسبب حادث أضر بسيارته، وساينز (بيجو) بطل 2010، بسبب انقلاب سيارته في المرحلة الرابعة.

كما شهدت فئة الدراجات النارية انسحاب الاسترالي توبي برايس (كا تي ام) حامل اللقب بعدما كان في المركز الثاني في الترتيب العام.

وفي ظل الوضع الراهن، يتصدر ثلاثي بيجو الفرنسي الترتيب العام لفئة السيارات كالآتي: بيترهانسل بتوقيت 14 ساعة ودقيقتين و58 ثانية، بفارق 1,09 دقيقة عن لوب، و4,54 دقائق عن سيريل ديبريه.

أما في الدراجات، فيتصدر سائق "كا تي ام" البريطاني سام سندرلاند بتوقيت 15 ساعة و22 دقيقة و5 ثوان، بفارق 12 دقيقة عن التشيلي بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا)، و16,07 دقيقة عن الفرنسي أدريان فان بيفيرين (ياماها).

وانطلق السباق في الثاني من كانون الثاني/يناير من اسونسيون عاصمة الباراغواي، بمشاركة 318 متسابقاً يتوزعون على خمس فئات. وعبر المتسابقون الارجنتين وبوليفيا، على أن يعودوا إلى العاصمة الأرجنتينية للختام. وتعد النسخة الحالية من الأقسى، لكون بعض مراحلها يقام على ارتفاعات تفوق ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر.