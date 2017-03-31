دكار 2018 يمر عبر البيرو وبوليفيا والأرجنتين

وقال مدير الرالي اتيان لافينيي في مؤتمر صحافي "ستنطلق النسخة العاشرة على الأرض الأميركية من ليما في 6 كانون الثاني/يناير وتنتهي في كوردوبا (الأرجنتين) في 20 منه".

وسيتبع المشاركون مسارا يحاذي المحيط الباسيفيكي من الشمال الى الجنوب قبل التوجه نحو شرق الأرجنتين.

وأضاف لافينيي "مرت خمس سنوات لم نذهب فيها الى البيرو ويريد المتنافسون العودة اليها".

وتابع "يحتفظون بذكريات طيبة من مراحل الرالي الجميلة جدا في هذا البلد سواء على الصعيد الرياضي او المشاهد الطبيعية".

يذكر أن البيرو هي حاليا ضحية أمطار غزيرة وسيول ناجمة عن ظاهرة النينو التي هي عبارة عن تيار موسمي من الهواء الساخن قضى على موسم الصيد في المناطق التي يجتاحها من سواحل البيرو والإكوادور.

وأرغمت البيرو في 2015 على اتخاذ قرار بالانسحاب من نسخة 2016 من أجل التفرغ للتركيز على إدارة المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المناخية المدمرة.

وكان من المقرر أن يعود الرالي الى البيرو في 2015، لكنها تخلت عنه في النهاية لأسباب سياسية داخلية.

ومنذ 2009، مر الرالي في الأرجنتين وتشيلي والبيرو والبارغواي وبوليفيا.

