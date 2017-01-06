دكار: لوب وسندرلاند يستغلان اختصار المرحلة الخامسة

اضطر سوء الأحوال الجوية منظمي رالي دكار لاختصار المرحلة الخامسة الجمعة بين مدينتي توبيسا وأورورو البوليفيتين، ما أتاح للفرنسي سيباستيان لوب (بيجو) إحرازها في فئة السيارات، والبريطاني سام سندرلاند (كا تي أم) تصدر الترتيب العام للدراجات.

وكشف المنظمون أنّ المرحلة أوقفت بعدما قطع المتسابقون 219 كلم من أصل 692 كلم (منها 447 كلم مخصصة للسرعة)، وذلك بعدما "أصبح من الصعب جداً القيادة على المسار بسبب الأحوال الجوية السيئة السائدة في الطريق إلى أورورو".

وألغي الجزء الثاني من المرحلة، والذي كان يمتد لمسافة 470 كلم.

وسمح الإلغاء للوب تحقيق فوزه الثاني في فئة السيارات، وتقليص الفارق مع زميله ومواطنه حامل اللقب ستيفان بيترهانسل، متصدر الترتيب العام في هذه الفئة.

وكان لوب، الفائز بتسعة القاب في بطولة العالم للراليات ويخوض مغامرته الثاني في رالي دكار، أبرز سباقات الطرق الوعرة، صاحب أسرع توقيت قبل توقف المرحلة، مسجلاً 2.24.03 ساعة.

وكان لوب يتقدم على الإسباني ناني روما (تويوتا)، وزميله بيترهانسل الذي حافظ على صدارته للترتيب العام بفارق 1.09 دقيقة عن لوب.

وفي الدراجات النارية، كان سندرلاند (27 عاماً) صاحب أفضل توقيت في القسم الأول قبل التوقف، ما جعله يحقق انتصاره الأول هذه السنة، والثاني له في مجمل مشاركاته في رالي دكار.

وأحرز سندرلاند ثاني مراحل رالي 2014، وأصبح حينها أول درّاج بريطاني يفوز في إحدى مراحل رالي دكار منذ دون ديكون (1998). إلا أنّ سندرلاند لم يتمكن في ذلك الحين من مواصلة مشواره، إذ انسحب في اليوم التالي بسبب عطل في محرك دراجته (هوندا).