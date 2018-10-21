حقق سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن الأحد الفوز بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، وهو الأول له منذ خمسة أعوام، ليؤجل به تتويج حامل اللقب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بلقبه العالمي الخامس.

واكتفى هاميلتون بالحلول في المركز الثالث خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، متقدماً على منافسه المباشر سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي حل رابعاً. وكان البريطاني يحتاج لتسجيل ثماني نقاط أكثر من فيتل في السباق ليضمن الاحتفاظ بلقبه، لكنه لم يتمكن سوى من إضافة ثلاث نقاط إلى صدارته للترتيب العام، ليصبح الفارق عن فيتل 70 نقطة قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة.

وسينتظر هاميلتون بالتالي سباق جائزة المكسيك الكبرى في نهاية الأسبوع المقبل، ليحاول مجدداً معادلة رقم السائق الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو مع خمسة ألقاب عالمية في سباقات الفئة الأولى، بفارق لقبين فقط حامل الرقم القياسي الألماني ميكايل شوماخر.

وحقق رايكونن، بطل العالم 2007، أول فوز له منذ جائزة أستراليا الكبرى عام 2013. وقال الفنلندي المعروف بهدوء أعصابه وإجاباته المقتضبة "بالطبع أنا أكثر سعادة مما لو كنت قد حللت في المركز الثاني".

وهو الفوز الأول لرايكونن بعد 113 سباقاً، علمًا أنه سيترك فيراري في الموسم المقبل للانتقال الى فريق ساوبر، ويترك مقعده في الفريق الإيطالي إلى السائق الحالي لساوبر شارل لوكلير.

وتلقى الفنلندي تهنئة هاميلتون، علماً أنه تمكن في اللفة الأولى من انتزاع صدارة السباق من البريطاني، بعد انطلاقه خلفه عند خط المقدمة. كما أن فيرشتابن قدم بدوره سباقاً لافتاً، بعبوره خط النهاية في المركز الثاني بعدما كان قد انطلق من المركز 18.

وقال هاميلتون "تهاني لكيمي، وأداء كبير من ماكس أيضاً. هذا أفضل ما كان في مقدورنا أن نقوم به اليوم".

وشهدت اللفات الأخيرة من السباق منافسة محمومة بين ثلاثي المقدمة، إذ كان فارق التوقيت بينهم أقل من ثلاث ثوان.

حاول هاميلتون قبل لفتين من النهاية، تجاوز فيرشتابن بمناورة جريئة، إلا أن السائق الهولندي الشاب دافع عن مركزه بشراسة.

كما شهدت الأجزاء الأخيرة من السباق انتزاع فيتل المركز الرابع من سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، علماً أن فيتل تراجع بشكل كبير في بداية السباق، بعد التفاف سيارته على نفسها بسبب احتكاك بسيارة سائق ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو خلال محاولة تجاوز.

