جائزة أستراليا الكبرى: هاميلتون أول المنطلقين

وقطع هاميلتون، بطل العالم 2008 مع ماكلارين و2014 و2015 ووصيف بطل 2016 مع فريقه الحالي، أسرع لفة بزمن 1,22,188 دقيقة بمعدل سرعة وسطي 232,282 كلم/ساعة.

وتقدم هاميلتون على سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات مع ريد بول-رينو (2010-2013)، وزميله في مرسيدس الفنلندي فالتري بوتاس الذي حل محل الألماني نيكو روزبرغ، بطل السباق العام الماضي، الذي أعلن اعتزاله فور تتويجه بطلاً للعالم لأول مرة في مسيرته.

وأكمل الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) المراكز الخمسة الأولى.

- ترتيب العشرة الاوائل:

1- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1,22,188 دقيقة

2- الالماني سيباستيان فيتل (فيراري) 1,22,456 د

3- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) 1,22,481 د

4- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) 1,23,033 د

5- الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) 1,23,485 د

6- الفرنس رومان غروجان (هاس) 1,24,074 د

7- البرازيلي فيليبي ماسا (وليامس) 1,24,443 د

8- الإسباني كارلوس ساينز (تورو روسو) 1,24,487 د

9- الروسي دانييل كفيات (تورو روسو) 1,24,512 د

10- الأسترالي دانيال ريكيياردو (ؤيد بول) دون توقيت