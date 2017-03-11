العطية يتوج برالي دبي الصحراوي

وكان رالي دبي الصحراوي انضم مؤخراً إلى جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية، بعدما نظم على مدى 37 عاماً ضمن بطولة الشرق الأوسط.

وقطع العطية على متن "تويوتا هالوكس" مسافة الرالي التي قسمت إلى ثلاث مراحل بزمن 3 ساعات و55 دقيقة و46 ثانية، متقدمًا على الإماراتي الشيخ خالد القاسمي (4 ساعات و10 دقائق و43 ثانية)، والقطري الآخر محمد أبو عيسى (4 ساعات و 18 دقيقة و53 ثانية).

ونال الجنوب أفريقي مارك أكرمان لقب فئة الدراجات النارية بزمن 4 ساعات و15 دقيقة و50 ثانية، متفوقاً على الفرنسي بنجامين ميلو والإماراتي محمد البلوشي، وجاء الكويتي محمد جعفر خامساً.

وقال العطية بعد فوزه باللقب: "أنا سعيد بالفوز بلقب أول سباق باها يقام في دبي، وهذا سيذكره التاريخ، المنافسة كانت قوية ومثيرة رغم وجود هواء وغبار ولكن بالخبرة والحنكة تغلبت على هذه الظروف".

من جهته، قال محمد بن سليم بطل الراليات السابق ورئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية: "حققت الدورة الأولى من الرالي نجاحاً استثنائياً، وسنبذل قصارى جهدنا لتعزيز مكانة الرالي في المستقبل، خاصة وأن الراليات الصحراوية تشكل مستقبل الرياضة هنا".