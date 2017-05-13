هاميلتون أول المنطلقين أمام فيتل في كاتالونيا

سيكون البريطاني لويس هامليتون سائق مرسيدس، أول المنطلقين الأحد في سباق الجائزة الكبرى لإسبانيا، المرحلة الخامسة من بطولة العالم لسيارات الفورمولا وان، بعدما سجل السبت أسرع وقت في التجارب الرسمية المؤهلة على حلبة كاتالونيا.

واجتاز هاميلتون مسافة 4,655 كيلومترات في 1:19:149 دقيقة، بمتوسط سرعة 211,727 كيلومتراً في الساعة، متقدماً متصدر ترتيب بطولة العالم للسائقين الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي حل ثانيًا، وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثالثاً.

فيما حل رابعاً سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن.