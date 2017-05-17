نيكي هايدن في حالة خطيرة

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن سيارة صدمت هايدن وهو يقود دراجة هوائية في بلدة ريتشوني الساحلية الإيطالية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات في ظل إصابته بكدمات في الصدر والرأس.

وفاز هايدن (35 عاماً) ببطولة العالم للدراجات النارية عام 2006، علماً بأنه يلعب حالياً مع فريق هوندا في فئة سوبيربايك، وشارك في أحد السباقات يوم الأحد الماضي بمضمار إيمولا الإيطالي.

وأعربت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسوبربايك عن تمنياتها بشفاء هايدن سريعاً، حيث كتبت على حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (توير) بعد حادث دراجة هوائية ظهر اليوم، نبعث بأطيب تمنياتنا إلى نيكي هايدن. تحسن بسرعة، نيكي"!.