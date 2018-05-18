تصدر البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي أي20) اليوم الأول من رالي البرتغال، سادس جولات بطولة العالم للراليات، شمال البلاد، فيما اضطر السائق الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا) للانسحاب من المراحل الخاصة الأخيرة وذلك بعد خروجه عن الطريق في المرحلة الخامسة.

وتفوق السائق البلجيكي (29 عاما) على البريطاني إليفاين ايفانز (فورد فييستا) بفارق 17.7 ثانية، والإسباني داني سوردو (هيونداي أي20) بفارق 24.3 ثانية.

وأحرز نوفيل المركز الأول في 4 مراحل خاصة (6، 7، 8 و9) مقابل مرحلتين لسائق سيتروين سي 3 البريطاني كريس ميكي (3 و5) الذي أنهى اليوم الاول في المركز السابع، وواحدة لكل من سوردو (4) وزميله في هيونداي النيوزيلندي هايدن بادون (7).

وخرج أوجييه، بطل العالم 5 مرات، عن الطريق في الكيلومتر السابع عشر في مرحلة خاصة طويلة مسافتها 26,73 كلم في فيانا دو كاستيلو.

وانزلقت سيارة أوجييه (34 عاما) عن الطريق عند منعطف على اليسار ظنه السائق الفرنسي عريضا فأنهى السباق في الأسفل بين الأشجار واضطر للانسحاب.

وتدخل رجال الإسعاف لإنقاذ السائقين، وأكد فريقهما أن أوجييه ومساعده جوليان إنغراسيا "في حالة جيدة ولكنهما لن يكملا السباق اليوم".

ولا يعرف ما إذا كان أوجييه ومساعده سيواصلان السباق غدا السبت، ولكن إذا تأكد ذلك فسيتعرضان لعقوبة كبيرة، ما يجعل فوزهما بالرالي مستحيلا تقريبا، علماً بأن أوجييه الذي يتصدر حاليا بطولة العالم، أحرز المركز الأول في البرتغال خمس مرات (2010، 2011، 2013، 2014 و2017).

وشهد اليوم الأول أيضاً انسحاب سائقي تويوتا الإستوني اوت تاناك والفنلندي ياري-ماتي لاتفالا من المرحلتين الخاصتين الثانية والثالثة على التوالي.

وتغيرت صدارة السباق 6 مرات هذا اليوم قبل ان يسيطر عليها نوفيل.