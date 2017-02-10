نوفيل متصدراً لرالي السويد

أنهى سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل اليوم الثاني من رالي السويد، المرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات، في الصدارة فيما حل بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا) الجمعة في المركز الخامس.

وأحرز نوفيل، وصيف بطل العالم، المركز الأول في خمس من المراحل الخاصة الثماني (2 و3 و5 و6 و7)، وتقدم بما يزيد عن 28 ثانية على مطارده المباشر الفنلندي ياري ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) الذي حل بدوره أمام الإستوني أوت تاناك والبريطاني كريس ميك.

وتخلف أوجييه، بطل السباق 3 مرات في السنوات الأربع السابقة، نحو دقيقة عن المتصدر.

وأحرز لاتفالا المركز الأول في مرحلتين (1 و4)، وتاناك في واحدة (8).

وانسحب من السباق النرويجي هينيغ سولبرغ (سكودا فابيا) والفنلندي يوهو هانينن (تويوتا ياريس)، الأول لارتطامه بصخرة، والثاني بشجرة.

وتقام غداً السبت سبع مراحل خاصة، ويختتم السباق الأحد.



- ترتيب الخمسة الأوائل بعد اليوم الثاني:

1- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 1.46.24.7 ساعة

2- الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) بفارق 28.1 ثانية

3- الإستوني أوت تاناك (فورد فييستا) بفارق 49.7 ث

4- البريطاني كريس ميك (سيتروين سي 3) بفارق 51.8 ث

5- الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا) بفارق 55.7 ث