كروتشلو أولاً في المرحلة الثانية من بطولة العالم للدراجات

وتقدم كروتشلو بفارق ثانية على الفرنسي يوهان زاركو (ياماها)، وثانية ونصف على الإسباني اليكس رينس (سوزوكي).

وأنهى الاسباني مارك ماركيز بطل العالم في الموسم الماضي في المركز الخامس، لكن فرضت عليه عقوبة 30 ثانية لأنه اصطدم بالايطالي فالنتينو روسي واوقعه ارضا حين حاول تجاوزه، فتم بالتالي ارجاعه الى المركز الثامن عشر.

وكان الإيطالي آندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي)، وصيف بطل العام الماضي، افتتح الموسم الجديد بفوز أول في فئة موتو جي بي في جائزة قطر الكبرى الشهر الماضي.

وقال كروتشلو الذي انتزع صدارة السباق قبل لفتين من النهاية "من الجيد أن تفوز. لقد خاطرت. أنه أمر رائع. في أوستن سنحاول أن نكون من بين الخمسة الأوائل وإحراز أكبر عدد ممكن من النقاط".

وفي فئة موتو 2، فاز الإيطالي ماتيا بازيني بالمركز الأول مسجلاً 40:37,537 دقيقة، متقدما على الإسباني تشافي فييرجي بفارق 0,850 ثانية والبرتغالي ميغيلي اوليفييرا بفارق ثانية ونصف.

وكان بازيني حل في المركز الرابع في سباق جائزة قطر، فانتزع صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة.

وفي فئة موتو 3، كان المركز الأول من نصيب الإيطالي ماركو بيتزيكي (كاي تي ام)، محرزاً الفوز الأول في مسيرته.

وسجل بيتزيكي (19 عاماً) 41,43 دقيقة، متقدماً على دراجي هوندا الإسباني ارون كاني والإيطالي فابيو جانانطونيو.

