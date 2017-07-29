وسيكون إلى جانب فيتل عند الخط الأول زميله في الفريق، الفنلندي كيمي رايكونن، وخلفه مواطنه سائق فريق مرسيدس فالتيري بوتاس. أما هاميلتون الذي تفصله نقطة واحدة فقط عن فيتل متصدر ترتيب بطولة العالم، فاكتفى بالمركز الرابع.

وحقق فيتل (30 عاماً) السبت أفضل توقيت في التجارب الرسمية على حلبة هنغارورينغ مع 1.16:276 دقيقة، متقدماً بفارق 0,168 ثانية عن رايكونن، و0,254 ثانية عن بوتاس.

وقال فيتل بطل العالم أربع مرات: "هذه حلبة أحبها كثيراً، ونيل المركز الأول تحت هذه الشمس وأمام هؤلاء المشجعين هو أمر لطيف فعلاً".

وأوضح أن فيراري حصل على أفضل أداء من الإطارات على الحلبة الشديدة التعرج والبطيئة إلى حد ما، ما قد يمنح الفريق الإيطالي أفضلية في سباق الغد، لاسيما أن الثنائي فيتل - رايكونن يحتل صدارة الانطلاق للمرّة الأولى منذ جائزة موناكو الكبرى في أيار/مايو الماضي. وانتهى السباق حينها بفوز فيتل وحلول رايكونن ثانياً.

أما بوتاس فاعتبر: "إننا (مرسيدس) لا نحقق أداء على قدر المستوى المطلوب هنا، لذا علينا التحسن أكثر على هذا النوع من الحلبات".

إلى ذلك، احتل فريق ريد بول الخط الثالث عند الانطلاق، مع حلول سائقيه الهولندي ماكس فيرشتابن والأسترالي دانيال ريكياردو في المركزين الخامس والسادس على التوالي، علمًا أن ريكياردو كان الأفضل في جولتي التجارب الحرة اللتين أقيمتا الجمعة.