فورمولا 1: استبدال هيكل سيارة فيتل قبل السباق الأميركي

وقال الفريق عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "هيكل (سيارة) سيباستيان فيتل تم تبديله كإجراء وقائي بموافقة من الاتحاد الدولي للسيارات، لما تبقى من جائزة الولايات المتحدة الكبرى".

وشكا فيتل من ارتجاجات في السيارة خلال التجارب الحرة الجمعة، وأمضى وقتاً طويلاً في حظيرة الفريق بعد التفاف سيارته على نفسها في خروجه الأول على حلبة أوستن بولاية تكساس.

وخاض فيتل بطل العالم أربع مرات (2010-2013) ثماني لفات على الحلبة في جولة التجارب الحرة الثانية، وحل ثالثا بفارق 0.524 ثانية عن سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، متصدر ترتيب جولتي التجارب الحرة أمس.

ويتصدر هامليتون، بطل العالم ثلاث مرات، الترتيب العام للبطولة حالياً بفارق 59 نقطة عن فيتل قبل أربع مراحل من الختام، وفي امكانه حسم اللقب الأحد في حال أحرز 16 نقطة أكثر من منافسه.