فورمولا وان: فريق مانور يغيب رسمياً عن السباقات

وبغياب الفريق البريطاني، تبدأ البطولة منافساتها في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 26 أذار/مارس المقبل بمشاركة 10 فرق، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارت "فيا".

وأخفقت إدارة "مانور" خلال الأشهر الأخيرة في إيجاد مستثمر جديد للفريق، حتى أن التكهنات، التي كانت تشير إلى إهتمام أحد رجال الأعمال الصينيين بشراء الفريق، تبين عدم صحتها.