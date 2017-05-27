عائلة شوماخر تلتزم الغموض احتراماً لرغبته

كشفت سابين كيهم، المتحدثة باسم اسطورة سباقات الفورمولا وان الألماني ميكايل شوماخر، أنّ عائلة الأخير لا تكشف عن تطورات وضعه الصحي انسجاماً مع إرادة سائق فيراري السابق الذي لطالما عرف بفصله بين حياته الشخصية وشؤونه الرياضية.

ويلف الغموض الوضع الصحي لشوماخر (48 عاماً) الراقد في منزله السويسري منذ تعرضه لإصابة خطيرة في رأسه خلال حادث تزلج تعرّض له في كانون الأول/ديسمبر 2013، وبرّرت كيهم هذا الأمر بالقول إنّ بطل العالم سبع مرات كان حريصاً دائماً على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، والعائلة تتصرف حالياً استناداً إلى ذلك ومن أجل مصلحة أسطورة سباقات الفئة الأولى.

وقالت كيهم في حديث لمجموعة "ريداكسيون نيتسوورك" الإعلامية: "لطالما فصل ميكايل بين العام والخاص، وهذا الأمر كان مقبولاً دائماً عند المشجعين ووسائل الإعلام. القرار الذي أتخذ بحماية حياته الشخصية من العامة، كان من أجل مصلحة ميكايل".

وقبل أيام معدودة، قضت المحكمة بمنح عائلة شوماخر 50 مليون يورو كتعويض بسبب معلومات مغلوطة نشرتها مجلة "بونته" الألمانية وقالت فيها بأنّ سائق بينيتون وفيراري ومرسيدس السابق قادر على "المشي مجدداً".

وطالبت عائلة شوماخر بتعويض قدره 100 مليون يورو لأنّ مجلة "بونته" تدخلت في حياته الشخصية من خلال نشر معلومات عن صحته في صفحتها الأولى.

واعتبرت كيهم أنّ ما قامت به المجلة "غير مسؤول" و"ليس صحيحاً"، مضيفة "تخمينات من هذا النوع غير مسؤولة، لأنه نظراً إلى خطورة إصاباته، الخصوصية أمر مهم للغاية بالنسبة لميكايل. للأسف، هم أعطوا أيضاً العديد من الناس المعنيين (بوضع شوماخر) آمالاً خاطئة"، متمنية "أن يعود يوما ليكون متواجداً بيننا".

وقضت محكمة ألمانية الخميس الماضي بسجن شخص سنة بينها تسعة أشهر مع وقف التنفيذ، لادانته بمحاولة ابتزاز عائلة شوماخر والتلويح بقتل ولديه ما لم يحصل على مليون دولار.

وغرمت المحكمة الواقعة في روتلينغن (جنوب غرب) الشخص البالغ من العمر 25 عاماً، مبلغ 4500 يورو والعمل لخمسين ساعة في الخدمة العامة، والخضوع لعلاج نفسي.

وكان الرجل الذي لم يكشف اسمه بعث في شباط/فبراير 2016 برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى كورينا زوجة شوماخر، يهدّد فيها بقتل ولديهما، جاء فيها "في حال عدم تحويل مبلغ مليون دولار أميركي (إلى حساب مصرفي) قبل 31 آذار/مارس 2016، سيصبح ولداكما في عداد الأموات. في الفورمولا 4 تحصل حوادث كثيرة".

ويشارك ابن شوماخر ميك (18 عاماً) في سباقات السيارات، ويخوض حالياً منافسات الفورمولا 3، علماً أنّ كان متسابقاً في الفورمولا 4 عندما بعث الشخص المبتز برسالته. أما ابنته غينا-ماريا، فتحظى بمسيرة ناجحة في منافسات الفروسية.