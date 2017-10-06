الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات ميكانيكية
Reuters

رالي كاتالونيا: ميكلسن ينهي اليوم الأول متصدراً

من قبل

أنهى النرويجي أندرياس ميكلسن اليوم الأول من رالي كاتالونيا المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للراليات، في المركز الأول الجمعة في سالو.

وتقدم ميكلسن في أول سباق له مع فريق هيونداي بعد المراحل الخاصة الست الأولى بزمن ساعة و11 دقيقة و56.3 ثانية، متقدماً على بطل العالم في السنوات الأربع الأخيرة ومتصدر الترتيب الحالي، الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا)، والبريطاني كريس ميك (سيتروين سي3).

ويتصدر أوجييه الترتيب بعد المراحل العشر الأولى برصيد 177 نقطة، ويتقدم بفارق 17 نقطة على البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي)، و33 نقطة على الاستوني اوت تاناك (فورد فييستا).

وأنهى نوفيل اليوم الأول في المركز السابع بفارق 12.80 ثانية عن أوجييه، وتاناك في المركز الرابع بفارق 6.30 ثوان.

وأحرز ميكلسن المركز الأول في المرحلة الثالثة فقط، وتوزعت المراحل الأخرى على تاناك (الأولى) ميك (الثانية والخامسة) والفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (الرابعة) وأوجييه (السادسة).

وكان لاتفالا أكبر الخاسرين في اليوم الأول حيث لم يتمكن من الانطلاق في المرحلة السادسة بسبب عطل ميكانيكي في سيارته من نوع تويوتا ياريس.
 

السابق فيرشتابن يتوج بلقب سباق جائزة
اقرأ
فيرشتابن يتوج بلقب سباق جائزة ماليزيا
التالي

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات