رالي كاتالونيا: ميكلسن ينهي اليوم الأول متصدراً

وتقدم ميكلسن في أول سباق له مع فريق هيونداي بعد المراحل الخاصة الست الأولى بزمن ساعة و11 دقيقة و56.3 ثانية، متقدماً على بطل العالم في السنوات الأربع الأخيرة ومتصدر الترتيب الحالي، الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا)، والبريطاني كريس ميك (سيتروين سي3).

ويتصدر أوجييه الترتيب بعد المراحل العشر الأولى برصيد 177 نقطة، ويتقدم بفارق 17 نقطة على البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي)، و33 نقطة على الاستوني اوت تاناك (فورد فييستا).

وأنهى نوفيل اليوم الأول في المركز السابع بفارق 12.80 ثانية عن أوجييه، وتاناك في المركز الرابع بفارق 6.30 ثوان.

وأحرز ميكلسن المركز الأول في المرحلة الثالثة فقط، وتوزعت المراحل الأخرى على تاناك (الأولى) ميك (الثانية والخامسة) والفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (الرابعة) وأوجييه (السادسة).

وكان لاتفالا أكبر الخاسرين في اليوم الأول حيث لم يتمكن من الانطلاق في المرحلة السادسة بسبب عطل ميكانيكي في سيارته من نوع تويوتا ياريس.

