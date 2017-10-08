رالي كاتالونيا: أوجييه يقترب من لقب خامس توالياً

وقبل مرحلتين من نهاية البطولة، بات أوجييه يتقدم في صدارة الترتيب العام بفارق 37 نقطة على مطارده المباشر الأستوني اوت تاناك (فورد فييستا) الذي حل ثالثاً في هذا الرالي وبات ثاني الترتيب العام، أمام البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) الذي اضطر للانسحاب وتراجع بفارق 28 نقطة عن المتصدر.

وكان الفارق قبل هذه المرحلة 17 نقطة بين أوجييه ونوفيل الذي تحطم مقود سيارته في المرحلة الخاصة السادسة عشرة.

وأحرز الرالي البريطاني كريس ميك (سيتروين سي3) بزمن 3.01:21,1 ساعات، بفارق 28 ثانية عن أوجييه.

وجاء في المركزين الرابع والخامس الفنلندي يوهو هانينن (تويوتا ياريس) والنروجي مادز اوستبرغ (فورد فييستا) الذي عوقب باضافة 20 ثانية وتأخير لدقيقتين في انطلاق المرحلة الخاصة الثانية عشرة.

وحقق ميك المركز الأول في ثماني مراحل خاصة، وأوجييه في أربع، وهانينن في اثنتين، وتقاسم خمسة سائقين الفوز في المراحل الخمس الأخرى.

واضافة إلى نوفيل، كان الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس)، صاحب المركز الرابع في الترتيب العام، الخاسر الثاني بانسحابه من المرحلة الخاصة السادسة اثر عطل تقني.



- ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1- البريطاني كريس ميك (سيتروين سي3) 3.01:21,1 ساعات

2- الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا) بفارق 28 ثانية

3- الاستوني أوت تاناك (فورد فييستا) بفارق 33 ث

4- الفنلندي يوهو هانينن (تويوتا ياريس) بفارق 54,1 ث

5- النروجي ماجز اوستبرغ (فورد فييستا) بفارق 2:26,2 دقيقة



- ترتيب بطولة العالم بعد رالي كاتالونيا:

1- الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا) 198 نقطة

2- الاستوني أوت تاناك (فورد فييستا) 161 نقطة

3- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 160 نقطة

4- الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) 123 نقطة

5- الاسباني داني سوردو (هيونداي) 94 نقطة

