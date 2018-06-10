رالي سردينيا: نوفيل يحرز المركز الاول بشق النفس ويوسع الفارق مع اوجييه

وحقق نوفيل الفوز التاسع في مسيرته، والثاني في رالي سردينيا بعد عام 2016، والثالث هذا الموسم ووسع الفارق الى 27 نقطة مع مطارده اوجييه الذي حقق بدوره ثلاثة انتصارات هذا العام.

وتقدم اوجييه، بطل العالم في المواسم الخمسة الاخيرة، على منافسه البلجيكي بفارق 7 اعشار من الثانية قبل المرحلة الخاصة الاخيرة، بيد ان نوفيل حقق افضل توقيت في مرحلة "باور ستايج" بطول 6,96 كلم ليتقدم بشق النفس على الفرنسي ويحرز المركز الاول.

وكان المركز الثالث من نصيب الفنلندي ايسابيكا لابي (تويوتا)، وحل امام النيوزيلندي هايدن بادون (هيونداي) والنروجي مادس اوستبرغ (سيتروين).

وصرح نوفيل الذي انهى تسع من المراحل الخاصة الـ 20 في المركز الاول، والرالي بزمن 3.29:18,7 ساعات، بعد الفوز "لقد قدمت بالفعل كل ما لدي. اشكر كامل الفريق الذي قدم لي سيارة ممتازة في نهاية هذا الاسبوع".

واضاف وصيف بطل العالم ثلاث مرات "لم يكن واضحا ان اكون في المركز الاول الجمعة رغم ان الظروف ساعدتني" في اشارة الى الاستفادة، كما هي حال اوجييه، من الامطار غير الطبيعية هذا الموسم التي هطلت في بداية الرالي.

وحل نوفيل في المركز الاول بنفس الفارق الذي حققه العام الماضي في رالي الارجنتين امام سائق فورد البريطاني الفين ايفانز الذي اكتفى اليوم بالمركز الرابع عشر.

اما اصغر فارق في تاريخ بطولة العالم فيعود الى عام 2011 في رالي الاردن عندما تقدم اوجييه على الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا بفارق عشرين فقط من الثانية، علما بان الفنلندي سائق تويوتا وقع مساء السبت ضحية مشكلة في بطارية سيارته فانهى الرالي الاحد في المركز السابع.

وحافظ الاستوني اوت تاناك (تويوتا) على المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين بفارق 70 نقطة عن نوفيل و43 عن اوجييه.

وتقام المرحلة الثامنة من بطولة العالم اواخر تموز/يوليو على طرقات فنلندا.



- ترتيب الخمسة الاوائل في سردينيا:

1- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 3.29:18,7 ساعات

2- الفرنسي سيباستيان اوجييه (فورد) بفارق 0,7 ثانية

3- الفنلندي ايسابيكا لابي (تويوتا) بفارق 1:56,3 دقيقة

4- النيوزيلندي هايدن بادون (هيونداي) بفارق 2:55,2 د

5- النروجي مادس اوستبرغ (سيتروين) بفارق 3:10,9 د

ترتيب بطولة العالم:



1. نوفيل 149 نقطة

2. اوجييه 122

3. تاناك 79

4. لابي 70

5. سوردو 60

- ترتيب الصانعين:



1. هيونداي 212 نقطة

2. فورد 184

3. تويوتا 161

4. سيتروين 129

