رالي دكار 2017: لوب يحرز المرحلة العاشرة مؤقتا

أحرز السائق الفرنسي سيباستيان لوب (بيجو) المركز الأول في المرحلة العاشرة من رالي دكار بين شيليسيتو وسان خوان في الأرجنتين بانتظار قرار إدارة السباق التي قد تحتسب لمواطنه ستيفان بيترهانسل الذي حل ثالثا وقتا أضاعه بعد أن توقف لمساعدة أحد الدراجين بعد الارتطام به.

وقطع لوب، بطل العالم للراليات 9 مرات، مسافة 449 كلم في 4 ساعات و54 دقيقة و28 ثانية أمام زميليه في بيجو سيريل ديبريه (بفارق 2.33 دقيقة) وبيترهانسل (بفارق 6.45 د).

وكان بيترهانسل الثاني في الترتيب العام بفارق 8.23 دقائق عن لوب اصطدم بأحد الدراجين المتسابقين السلوفيني سيمون مارسيتش عند الكلم الـ83، ثم توقف حوالي 10 دقائق لكي يساعد المصاب الذي تعرض لكسر في ساقه اليسرى.

وتنص القوانين أنه في حال توقف أحد المتسابقين لمد يد العون لمتسابق آخر لأكثر من 3 دقائق، فإن ما أضاعه من وقت يحتسب له لاحقا.

في المقابل، فاز الدراج الفرنسي مايكل ميتج بهذه المرحلة لكن البريطاني سام سندرلاند احتفظ بصدارة الترتيب العام في حين خرج التشيلي بابلو كوينتانيا بعد تعرضه لإصابة في رأسه إثر سقوطه عن دراجته.