رالي دكار 2017: لوب يحرز المرحلة الثامنة وينتزع الصدارة

انتزع سائق بيجو الفرنسي سيباستيان لوب صدارة الترتيب العام بإحرازه الثلاثاء المركز الأول في فئة السيارات في المرحلة الثامنة من رالي دكار 2017 التي ربطت بين مدينتي أويوني البوليفية وسالتا الأرجنتينية وتأخرت بسبب الأمطار الغزيرة.

وقطع لوب مسافة المرحلة الخاصة التي بلغت 417 كلم بزمن 2.11.4 ساعات متقدماً على مواطنيه وزميليه في الفريق ستيفان بيترهانسل (بفارق 35.3 دقائق) الذي تراجع إلى المركز الثاني في الترتيب العام، وسيريل ديبريه (بفارق 13.5 دقيقة).

وهي المرحلة الثالثة التي يكسبها لوب، الفائز بتسعة ألقاب في بطولة العالم للراليات ويخوض مغامرته الثانية في رالي دكار أبرز سباقات الطرق الوعرة، في نسخة هذا العام بعد المرحلتين الثانية والخامسة.

وتأخر وصول المتسابقين أكثر من ساعتين عن الموعد المحدد بسبب الأمطار الغزيرة.

وتضرّر المسار الذي كان من المقرر أن يقام عليه الجزء الثاني من المرحلة الخاصة ما أدى إلى إبطاء سرعة المتسابقين.

وتم تعديل مسار المرحلة الثامنة الاثنين من قبل إدارة السباق حيث تم تقديم خط وصول الجزء الأول من المرحلة الخاصة إلى الكيلومتر 74 في كل الفئات، أي بتقليص 73 كلم. وأعفيت الشاحنات من خوض الجزء الثاني من المرحلة الخاصة.

وكانت المرحلتان اللتان أقيمتا الجمعة والاثنين، خضعتا إلى تعديل بسبب الأمطار، فيما ألغيت مرحلة السبت. وبلغ عدد الكيلومترات التي تم إلغاؤها منذ يوم الجمعة بسبب المطر 989 من أصل 1788 كلم.

وفي فئة الدراجات، كان المركز الأول من نصيب سائق هوندا الإسباني خوان باريدا الذي قطع المسافة بزمن 21.28.4 ساعات متقدما على سائقي كاي تي إم النمساوي ماتياس فالكنر (بفارق 51.3 دقيقة) والبريطاني سام سندرلاند (بفارق 54.3 دقيقة).

واحتفظ سندرلاند بصدارة الترتيب العام حيث يبتعد بفارق 20 دقيقة.