رالي دكار - لوب يحرز المرحلة الثانية

أنهى لوب المرحلة البالغة مسافتها 803 كلم بينها 275 كلم مرحلة خاصة بزمن 2.06.55 ساعتين، بفارق 1.23 دقيقة عن العطية ومساعده الفرنسي ماتيو بوميل (تويوتا)، وبفارق 2.18 دقيقة عن الإسباني كارلوس ساينز (بيجو) و 2.19 دقيقة عن الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييرز (تويوتا)، و 3.22 دقيقة عن الإسباني ناني روما (تويوتا)، و 5.01 دقائق عن السعودي يزيد الراجحي (تويوتا)، و 6.47 دقائق عن الفرنسي ستيفان بيترهانسل حامل اللقب (بيجو).

وفي الترتيب العام للسائقين، تصدر لوب بفارق 28 ثانية عن العطية و 1.56 دقيقة عن ساينز، فيما احتل الراجحي المركز السادس بفارق 5.12 دقائق عن المتصدر وبيترهانسل السابع بفارق 7.26 دقائق.

ويسعى بيترهانسل إلى لقبه الـ13 في دكار (أحرز ستة ألقاب في كل من الدراجات والسيارات).

وفي فئة الدراجات، أحرز حامل اللقب الأسترالي توبي برايس (كي تي أم) المرحلة الثانية بزمن 2.37.32 ساعتين، بفارق 3.51 دقائق عن البرتغالي باولو غونسالفيش (هوندا) و4.06 دقائق عن الفرنسي كزافييه دو سولتريه (ياماها).

وتصدر برايس الترتيب العام بفارق 2.54 دقيقتين عن غونسالفيش و3.23 دقائق عن البريطاني سام سندرلاند (كي تي أم).

وتقام المرحلة الثالثة بين سان ميغيل دو توكومان وسان سالفادور دي جوجوي في الأرجنتين على مسافة 780 كلم بينها 364 كلم مرحلة خاصة للسيارات والدراجات.

وتستمر النسخة الـ 39 للسباق الذي كان يعرف سابقاً باسم "رالي باريس دكار"، حتى 14 كانون الثاني/يناير. ويقام الرالي في أميركا الجنوبية بدلاً من إفريقيا منذ عام 2009، بعدما ألغى المنظمون نسخة 2008 بسبب مخاوف تلت مقتل أربعة سياح فرنسيين في موريتانيا.