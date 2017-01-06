رالي دكار: انسحاب ساينز بعد العطية

وأوضح الفريق الفرنسي أن سيارة ساينز انقلبت "قبل 5 كيلومترات من خط الوصول في المرحلة الرابعة بين سان سالفادور دي خوخوي (في الأرجنتين) وتوبيسا (في بوليفيا)".

والانسحاب هو الثاني المهم من فئة السيارات في السباق الأبرز عالميا للطرق الوعرة، بعد اضطرار القطري ناصر العطية سائق تويوتا وبطل نسخة السباق عامي 2011 و2015، للقيام بالأمر نفسه الأربعاء بسبب تعرض سيارته لحادث بالغ.

وقال ساينز (54 عاما): "خاب أملي كثيرا بعد هذا الخروج. كان إيقاعنا جيدا جدا منذ بداية الرالي على متن بيجو 3008 دكار. يؤسفني الفشل في ترجمة هذه القدرة".

وكان ساينز ثالث الترتيب العام لدى خروجه من المنافسات.

وشهدت فئة الدراجات النارية الخميس انسحاب الأسترالي توبي برايس حامل اللقب بعدما كان في المركز الثاني في الترتيب العام.