رالي دكار: انسحاب القطري ناصر العطية

أعلن فريق تويوتا أن سائقه القطري ناصر العطية انسحب من رالي دكار الصحراوي بعد الحادث الذي تعرض له الأربعاء خلال المرحلة الثالثة التي امتدت لـ780 كلم كمسافة اجمالية (364 كلم مرحلة مخصصة للسرعة) بين سان ميغيل دي توكومان وسان سلفادور دي خوخوي في شمال الأرجنتين.

وتأخر بطل 2011 و2015 كثيراً في مرحلة الأربعاء بعدما توقف لأكثر من ساعة بسبب تعرض أحد إطارات سيارته لضرر.

وقال منظمو الرالي": إن الضرر الذي تعرضت له سيارته تويوتا هايلوكس كان بالغاً لدرجة تجعل إصلاحه من قبل الفريق صعباً جدا".

وكان العطية فاز بالمرحلة الأولى وحل ثانياً في الثانية خلف الفرنسي سيباستيان لوب (بيجو) المتصدر ودخل إلى المرحلة الثالثة متخلفاً بفارق 28 ثانية فقط عن الأخير.

وأنهى العطية مرحلة الأربعاء في المركز السابع والعشرين بفارق 2.17.38 دقيقة عن حامل اللقب والفائز بهذه المرحلة الفرنسي الآخر ستيفان بيترهانسل (بيجو)، ما جعل مهمة التعويض صعبة جداً على السائق القطري.