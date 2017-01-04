رالي دكار: المرحلة الثالثة من نصيب بيترهانسل

حقق الفرنسي ستيفان بيترهانسل حامل اللقب فوزه الاول في فئة السيارات خلال نسخة 2017 من رالي دكار الصحراوي، وذلك بعدما أنهى المرحلة الثالثة التي امتدت لـ780 كلم كمسافة إجمالية (364 كلم مرحلة مخصصة للسرعة) بين سان ميغيل دي توكومان وسان سلفادور دي خوخوي في شمال الأرجنتين.

وكان اليوم الثالث مميزا لفريق بيجو لان بيترهانسل، البالغ 51 عاما والباحث عن لقبه الثالث عشر في هذا الرالي (توج حتى الان بستة القاب في السيارات ومثلها في فئة الدراجات)، تقدم على زميليه الاسباني كارلوس ساينس بطل 2010 ومواطنه سيباستيان لوب الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام.

وقطع بيرتهانسل الذي يفوز للمرة الـ36 بإحدى مراحل هذا الرالي (في السيارات فقط)، مسافة المرحلة بزمن 4,18,17 ساعة، متقدماً بفارق 1,54 دقيقة على ساينس و3,8 دقيقة على لوب، أسطورة الراليات (9 القاب في دبليو ار سي) الذي يخوض مغامرته الثانية في دكار (حل تاسعا في 2016).

وجاء السعودي يزيد الراجحي (ميني) في المركز السابع بفارق أكثر من 13 دقيقة عن بيترهانسل، والإماراتي خالد القاسمي (بيجو) في المركز الثالث عشر بفارق أكثر من 31 دقيقة عن البطل الفرنسي، فيما تأخر سائق تويوتا القطري ناصر العطية، بطل 2011 و2015، كثيرا بعدما توقف لأكثر من ساعة بعد تعرض أحد إطارات سيارته لضرر.

وكان العطية فاز بالمرحلة الاولى وحل ثانيا في الثانية خلف لوب ودخل إلى المرحلة الثالثة متخلفاً بفارق 28 ثانية فقط عن الأخير.

ولم يكن وضع سائقي تويوتا الأخرين الجنوب أفريقي جينييل دي فيلييرز (بطل 2005) والإسباني ناني روما (بطل 2004) أفضل بكثير من زميلهما العطية إذ عانى كل منهما من مشاكل تقنية وحل الأول في المركز الثامن عشر بفارق أكثر من 36 دقيقة عن بيترهانسل والثاني في المركز الثامن بفارق أكثر من 13 دقيقة.

ويتصدر لوب الترتيب العام بفارق 42 ثانية فقط عن ساينس، فيما يحتل بيترهانسل المركز الثالث بفارق 4,18 دقيقة عن مواطنه، ويأتي سائق دبليو ار سي السابق الفنلندي ميكو هيرفونن في المركز الرابع، اي في نفس الترتيب الذي أنهى به مرحلة الأربعاء، أمام روما والراجحي.

ويحتل القاسمي المركز الرابع عشر مباشرة امام القطري محمد ابو عيسى (ميني).

فئة الدراجات

وفي فئة الدراجات، انتزع الاسباني خوان باريدا بورت (هوندا) الصدارة بعد فوزه بهذه المرحلة.

وقطع الدراج الاسباني، البالغ من العمر 33 عاما والذي يخوض غمار هذا الرالي للعام السابع على التوالي، مسافة المرحلة بزمن 04,22,41 ساعة، متقدما بفارق 13,29 دقيقة على البريطاني سام سندرلاند (كاي تي ام)، فيما حل الفرنسي بيار الكسندر رينيه (هوسكفارنا) ثالثا بفارق 16,30 دقيقة.

واكتفى حامل اللقب والفائز بالمرحلة السابقة الاسترالي توبي برايس (كاي تي ام) بالمركز الثامن بفارق 22,51 دقيقة عن باريدا بورت، ما تسبب بتنازله عن صدارة الترتيب العام لمصلحة الدراج الاسباني الذي يفوز بالمرحلة الـ15 في تاريخ مشاركاته في هذا الرالي (انسحب عام 2011 وحل في المركز 11 في 2012 و17 في 2013 و7 في 2014 و17 في 2015 وانسحب في 2016).

وتراجع برايس إلى المركز الخامس في الترتيب العام بفارق أكثر من 17 دقيقة عن باريدا بورت الذي يتقدم بفارق 11,20 دقيقة على سندرلاند الثاني، و14,42 دقيقة على البرتغالي باولو غونسالفيش (هوندا) الثالث الذي حل خامسا في المرحلة الثالثة بعد ان جاء ثالثا في الأولى وثانياً في الثانية.