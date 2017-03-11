رالي المكسيك: ميك ينتزع الصدارة في اليوم الثاني

وتفوّق ميك في المرحلة الخاصة الرابعة وهي الأطول (55 كلم)، ثم كسب المرحلة السابعة من منافسات اليوم الثاني التي ألغيت فيها مرحلتان (الثانية والثالثة) بسبب حادث سير.

وقطع ميك المسافة بزمن 8.33.01.11 ساعة متقدما بفارق 9.20 ثانية على بطل العالم 4 مرات سائق فورد فييستا الفرنسي سيباستيان أوجييه الذي كسب المرحلة الخاصة الأولى.

واستفاد ميك الذي خرج عن حلبة السباق في المرحلتين الأوليين من الموسم، من انطلاقته من المركز الثالث كون سابقيه نظفا الطريق من الغبار التي تعرفها الطرق المكسيكية، وقال: "لقد استفدنا من طريق نظيفة".

وصمد أوجييه الفائز بالمركز الأول في رالي المكسيك 3 مرات، أمام ميك وأنهى المرحلة الرابعة خلفه بفارق 7 ثوان.

ودفع بطل السباق عام 2016 ومتصدر الترتيب العام سائق تويوتا ياريس الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا غاليا ثمن افتتاحه للمرحلة بالإضافة إلى معاناته من مشكلة في المحرك فأنهى المرحلة في المركز الثامن بفارق 2.37.1 دقيقة عن المتصدر.

وكان ميك حل ثالثا في اليوم الأول بفارق 6.1 ثانية خلف المتصدر زميل ومواطن لاتفالا، يوهو هانينن (2.37.3 دقائق) والإستوني أوت تاناك (بفارق 6.1 ث)، فيما جاء أوجييه سادسا.

وتراجع هانينن وتاناك إلى المركزين الرابع والخامس على التوالي خلف البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي).

ويتضمن برنامج السبت نحو 350 كلم بينها 9 مراحل خاصة.



- ترتيب الخمسة الأوائل بعد اليوم الثاني:

1- البريطاني كريس ميك (سيتروين سي 3) 8.33.01.1 ساعة

2- الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا) بفارق 9.20 ثانية

3- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 7.56 ث

4- الفنلندي يوهو هانينن (تويوتا ياريس) بفارق 3.27.1 دقائق

5- الإستوني أوت تاناك (فورد فييستا) بفارق 9.32.1 د