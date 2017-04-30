رالي الأرجنتين: نوفيل يحقق فوزه الثاني على التوالي واوجييه يكتفي بالمركز الرابع

وكان السائق البلجيكي البالغ من العمر 28 عاماً، خرج فائزاً من الرالي السابق في معقل اوجييه كورسيكا، متقدماً على الأخير بالذات، ثم أضاف الأحد في الأرجنتين فوزاً ثانياً على التوالي ورابعاً في مسيرته بعدما تفوق بفارق ضئيل بلغ 0,7 ثانية فقط على سائق فورد البريطاني ايلفين ايفانز الذي كان المتصدر اغلب فترات الرالي.

وعوّض نوفيل بأفضل طريقة ما فاته في الجولتين الأوليين لهذا الموسم حين كان في طريقه لتحقيق الفوز بعد إنهائه يوم السبت في الصدارة، لكنه ارتكب الخطأ في اليوم الأخير وأنهى راليي مونتي كارلو والسويد في المركزين 15 و13 على التوالي.

ورغم فشل اوجييه في تحقيق الفوز، فإن فريقه "ام-سبورت" احتل المراكز الثاني والثالث والرابع بفضل ايفانز والإستوني اوت تاناك والبطل الفرنسي الذي حافظ على صدارته للترتيب العام برصيد 100 نقطة وبفارق 15 عن زميله السابق الفنلندي ياري ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) الذي حل خامسا في الأرجنتين.

أما بالنسبة لنوفيل وصيف بطل العالم لعام 2016، فرفع رصيده الى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق 21 عن اوجييه الذي يفشل للمرة الأولى هذا الموسم في الصعود الى منصة التتويج بعد أن أحرز السباق الافتتاحي في مونتي كارلو ثم حل ثالثاً في السويد وثانيا في كل من المكسيك وفرنسا.

ويبدو باب التنافس مفتوحا على مصراعيه هذا الموسم بعد انسحاب فولكسفاغن من البطولة، إذ فازت أربع فرق في الجولات الخمس الأولى (اوجييه مع فورد في مونتي كارلو ولاتفالا مع تويوتا في السويد والبريطاني كريس ميك مع سيتروين في المكسيك ونوفيل مع هيونداي في فرنسا والأرجنتين).

وينتقل السائقون الى البرتغال التي تستضيف الجولة السادسة بين 19 و21 ايار/مايو.