حادث نوفيل يضع لاتفالا في صدارة رالي السويد

وكان نوفيل (28 عاماً)، وصيف بطل العالم، على بعد 60 كلم من تحقيق فوزه الرابع في بطولة العالم في بداية موسم قد يكون مميزاً له. لكن كما في الرالي الافتتاحي لعام 2017 في مونتي كارلو، حرمه خطأ قيادي من تحقيق المركز الأول بعدما كان في الصدارة.

على مضمار كارلشتاد، وقبل 1.9 كلم من خط الوصول، اصطدم نوفيل بحاجز إسمنتي على حافة المسار، فخسر إطاره، ليتراجع الى المركز الثالث عشر وينطلق الأحد بنظام رالي 2.

واستفاد الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) من حادث نوفيل، فتصدر الترتيب العام أمام سائقي فورد الإستوني أوت تاناك (بفارق 3,8 ثوان) والفرنسي سيباستيان أوجييه بطل العالم في السنوات الأربع الماضية (بفارق 16,6 ثانية).

وسيتنافس السائقون الثلاثة الأحد على لقب الرالي في ثلاث مراحل خاصة تمتد على مسافة 58,8 كلم.



- ترتيب الخمسة الأوائل بعد يوم السبت:

1- الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) 2,04,59,3 ساعتان

2- الإستوني اوت تاناك (فورد فييستا) بفارق 3,8 ثوان

3- الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا) بفارق 16,6 ثانية

4- الإسباني داني سوردو (هيونداي اي 20) بفارق 1,39,5 دقيقة

5- الأيرلندي كريغ برين (سيتروين سي 3) بفارق 2,04,5 د