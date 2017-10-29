جائزة ماليزيا الكبرى: موربيديلي يحرز لقب فئة موتو 2

وأنهى موربيديلي السباق بفارق 6.878 ثانية خلف البرتغالي ميغل اوليفيرا (كاي تي ام) الذي فاز بالمركز الأول بتسجيله 40:28,955 دقيقة.

وجاء الجنوب أفريقي براد بيندر (كاي تي ام) في المركز الثاني بفارق 2.387 ثانية.

ورفع موربيديلي (22 عاما) رصيده في الصدارة إلى 288 نقطة، وهو كان ضامنا اللقب حتى قبل انطلاق السباق بعد انسحاب منافسه المباشر السويسري توماس لوثي (243 نقطة) بسبب الاصابة.

وقال الايطالي "انه شعور رائع، أنا سعيد جداً وآسف في الوقت ذاته لتوماس الذي لم يتمكن من المشاركة اليوم".

وتابع "قدمت موسماً كبيراً بدعم فريقي، وأردت أن أقدم سباقاً جيداً اليوم ونجحت بالصعود الى منصة التتويج".

وبات موربيديلي اول ايطالي يتوج في فئة موتو 2 منذ استحداثها عام 2010.

وفاز موربيديلي هذا الموسم بثمانية سباقات، وهو عادل رقم الفرنسي يوهان زاركو في 2015، ويبعد بفارق فوز واحد فقط عن الاسباني مارك ماركيز الذي حققه في 2012.

وكان الاسباني خوان مير (هوندا) توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة العالم لفئة موت 3.

-دوفيتسيوزو يؤجل الحسم-

وفي فئة موتو جي بي، أجل دوفيتسيوزو حسم اللقب إلى المرحلة الأخيرة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في فالنسيا باسبانيا بعد احرازه المركز الأول في سيبانغ، وحلول الاسباني مارك ماركيز (هوندا) متصدر الترتيب في المركز الرابع.

وهو الفوز السادس لدوفيتسيوزو (31 عاما) هذا الموسم، وأنهى السباق بزمن قدره 44:51,497 دقيقة، متقدما بفارق 0,743 ثانية على زميله الاسباني خورخي لورنزو الثاني و9,738 ثانية على الفرنسي يوهان زاركو الثالث (ياماها تيك 3)، و17,763 ثانية على ماركيز الرابع.

ويتصدر ماركيز، بطل العالم ثلاث مرات، الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 282 نقطة، بفارق 21 نقطة أمام دوفيتسيوزو.

وتكمن فرصة دوفيتسيوزو في احراز اللقب بفوزه في فالنسيا وانسحاب ماركيز أو عدم حلوله في المركز الثالث عشر وما دون.

وقال الايطالي بعد الفوز "أنا سعيد جداً للابقاء على تحدي احراز اللقب حياً".

ورفض دوفيتسيوزو التكهنات التي تحدثت عن أن زميله لورنزو تلقى تعليمات للسماح له بتجاوزه في اللفة الخامسة عشرة عندما كان الأخير في الصدارة بقوله "لقد فقد المركز الأول، كما فقدته أيضاً مرات عدة".

ورداً على سؤال عن تلقي تعليمات بمساعدة دوفيتسيوزو على الفوز قال بدوره لورنزو الذي انطلق من المركز الأول "بصراحة، لم أر شيئاً، فتحت المطر لا يمكنك فقدان أي تركيز".

وأضاف "أردت الفوز بالسباق لكني لم أكن مستعداً لأي شيء مجنون، خسرت الصدارة في اللفة 15، شعرت انني سأصطدم بدوفيتسيوزو ولم اكن أريد ذلك".

وفي فئة موتو 3، حقق الدراج الاسباني خوان مير (هوندا) المتوج باللقب في المرحلة السابقة في أستراليا، فوزه العاشر هذا الموسم.

وأنهى مير السباق في ماليزيا بزمن قدره 40:14,545 دقيقة، متقدما بفارق 0,724 ثانية على مواطنه خورخي مارتن، وبفارق 0,763 على الايطالي اينيا باستيانيني.

ورفع مير رصيده إلى 321 نقطة، مقابل 235 نقطة للايطالي رومانو فيناتي الثاني.