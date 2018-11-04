جائزة ماليزيا الكبرى: ماركيز يستغل سقوط روسي لينتزع الفوز في فئة موتو جي بي

وحل ثانيا الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) والفرنسي يوهان زاركو (ياماها تيك3).

وبعد ان حقق اسرع توقيت في التجارب الرسمية السبت، قرر منظمو السباق ارجاع ماركيز ستة مراكز بسبب حادث خلال تلك الحصة.

وانتزع روسي صاحب الرقم القياسي من الانتصارات في ماليزيا (ست مرات اعوام 2001، 2003، 2004، 2006، 2008 و2010)، المركز الأول عند الانطلاق قبل ان يرتكب خطأ قبل نهاية السباق بخمس لفات بعد ضغط متواصل من ماركيز.

وحل روسي في المركز الثامن عشر والأخير، ليبقى في المركز الثالث في بطولة العالم متخلفا بفارق 25 نقطة عن مواطنه أندريا دوفيزيوزو مع تبقي سباق واحد يقام في فالنسيا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وفي فئة موتو 2، توج الدراج الإيطالي الشاب فرانشيسكو بانيايا (كاليكس) بطلا للعالم بحلوله ثالثا وراء منافسه البرتغالي ميغيل اوليفيرا (كاي تي ام) ليبقى متقدما عليه بفارق 32 نقطة قبل جولة واحدة من اختتام بطولة العالم وبالتالي لم يعد باستطاعة الأخير اللحاق به حسابيا.

وكان الفوز في هذه الفئة، من نصيب الإيطالي لوكا ماريني محققا باكورة انتصاراته في مسيرته.

وفي فئة موتو 3، ضرب الإسباني خورخي مارتن (هوندا) عصفورين بحجر واحد من خلال فوزه بالسباق وتتويجه بطلا للعالم بعمر العشرين عاما.

وخاض مارتن موسما رائعا حقق فيه سبعة انتصارات، ليتقدم على منافسه المباشر الإيطالي ماركو بيتزيكي بفارق 26 نقطة قبل نهاية بطولة العالم بجولة واحدة.

