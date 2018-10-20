جائزة الولايات المتحدة: فيتل ينتقد قانون العلم الأحمر بعد تغريمه

انتقد سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل القواعد المرتبطة برفع العلم الأحمر خلال منافسات بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك في أعقاب قرار منظمي جائزة الولايات المتحدة الكبرى إرجاعه ثلاثة مراكز عند خط انطلاق السباق الأحد.

وفرض مفوضو السباق العقوبة على فيتل على اعتبار أنه لم يبطئ سرعة سيارته بالشكل الكافي لدى رفع الأحمر خلال الجولة الأولى من التجارب الحرة، بعدما تسبب خروج سائق ساوبر شارل لوكلير عن المسار بسبب الأمطار وعودته اليه، بانتشار الحصى على الحلبة.

وتشكل العقوبة بحق فيتل ضربة لمحاولته الإبقاء على آماله بمواصلة التنافس هذا الموسم مع هاميلتون، اذ يدخل الأخير المرحلة الثامنة عشرة من البطولة (من أصل 21) التي تقام على حلبة أوستن بولاية تكساس، متصدرا للترتيب العام بفارق 67 نقطة عن فيتل، ويحتاج بالتالي الى تحقيق ثماني نقاط أكثر من الألماني الأحد ليضمن إحراز اللقب العالمي للمرة الخامسة، ومعادلة رقم الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو.

وقال فيتل بعد التجارب الحرة التي هيمن هاميلتون على جولتيها، إنه خفف سرعته بالشكل المطلوب بعد رفع العلم الأحمر. وأوضح "خففت سرعتي، ونظرت من حولي لأرى ماذا يحصل. القواعد واضحة ونعرفها".

أضاف "هذه المرة الأولى التي نواجه فيها هذا الأمر في الطقس الماطر، حيث يكون الهدف أبطأ بكثير (من الظروف العادية). فعليا يجب أن تبطئ سرعتك الى 40 أو 50 كلم في الساعة (...) وربما يكون هذا ما يتوجب علي القيام به في المرة المقبلة".

ومضى قائلا "لكن، في اعتقادي، هذا الأمر غير مناسب. اذا كانت هناك سيارة خلفك مباشرة قد تصطدم بك... لكن يبقى الأهم ألا تتعرض للعقوبة".

ولم يخف فيتل خيبته لأن سيارة فيراري لم تكن بالسرعة الكافية خلال التجارب، ما يعطي انطباعا بأن الفريق الإيطالي قد يفشل في مجاراة سرعة مرسيدس وهاميلتون الفائز في ست من المراحل السبع الأخيرة.

وأوضح فيتل بطل العالم أربع مرات "خضنا عددا كافيا من اللفات وبدا واضحا أننا لم نكن منافسين (...) نفتقد جزءا كبيرا من قوة الأداء".

ولقي موقف فيتل من قوانين العلم الأحمر دعم مدير فريق ريد بول كريستيان هورنر الذي اعتبر أنه "إذا ارتكب سائق مخالفة من هذا القبيل ، بتخطي السرعة تحت العلم الأحمر ، فإن أكثر ما سيضره هو تغريمه".

وطالب بتطبيق عقوبات مالية "يذهب ريعها الى الجمعيات الخيرية. معاقبة (فيتل) بإرجاعه ثلاثة مراكز الى الخلف... تؤثر على السباق، وعلى التجارب التأهيلية الخاصة بالسباق، وهي ليست بالعقوبة الجيدة".

