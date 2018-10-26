جائزة المكسيك الكبرى: فيرشتابن يتصدر التجارب الحرة الأولى

وقطع فيرشتابن الساعي إلى تكرار إنجاز الموسم الماضي عندما أحرز المركز الأول، أسرع لفة بزمن 1:16.656 دقيقة من 19 لفة خاضها على الحلبة متقدما بفارق 0,4 ثانية على زميله في الفريق الأسترالي دانيال ريكياردو الذي خاض 19 لفة أيضا.

وحل الإسباني كارلوس ساينز سائق رينو ثالثا بفارق 1,2 ثانية (20 لفة) أمام زميله في الفريق الفنلندي نيكو هولكنبرغ بفارق 1,3 ثانية (21 لفة).

وجاء سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 4 مرات آخرها العام الماضي الساعي الى حسم لقبه الخامس في المكسيك، خامسا بزمن 1:18.075 دقيقة (23 لفة) أمام زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس (1:18.322 د، 27 لفة)، وسائقي فيراري الألماني سيباستيان فيتل (1:18.746 د، 17 لفة) والفنلندي كيمي رايكونن (1:18.936 د، 22 لفة).

ويحتاج هاميلتون إلى خمس نقاط لحسم لقب هذا الموسم، بصرف النظر عن نتيجة منافسه فيتل صاحب أربعة ألقاب عالمية، والمدعو إلى الفوز في السباقات الثلاثة الأخيرة من الموسم الحالي، شرط عدم نيل هاميلتون الذي يتقدمه بفارق 70 نقطة، النقاط الخمس التي يحتاج إليها، في سعي الأخير الى معادلة رقم الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو (5 ألقاب عالمية)، بفارق لقبين فقط عن حامل الرقم القياسي الألماني ميكايل شوماخر.