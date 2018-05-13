جائزة اسبانيا الكبرى: هاميلتون يحقق فوزه الثاني توالياً

ومنح زميل هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس مرسيدس ثنائية السباق بحلوله في المركز الثاني متقدماً على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، بينما اكتفى المنافس المباشر لهاميلتون متصدر الترتيب العام، سائق فيراري الألماني سيباتستيان فيتل، بالمركز الرابع في السباق الذي شهد حادثاً كبيراً في اللفة الأولى شمل الفرنسي رومان غروجان (هاس) ومواطنه بيار غاسلي (تورو روسو) والألماني نيكو هولكنبرغ (رينو).

وأحرز هاميلتون بطل العالم أربع مرات، لقب جائزة إسبانيا الكبرى للعام الثاني توالياً، بعدما انطلق من المركز الأول إثر تحقيقه رقماً قياسياً جديداً للحلبة في التجارب الرسمية السبت (1:16.173 دقيقة).

ورفع البريطاني عدد انتصاراته في سباقات الفئة الأولى إلى 64 فوزاً (في 213 سباقاً شارك بها)، ودخل ضمن جدول النقاط للمرة الثلاثين توالياً، معززًا رقمه القياسي. كما رفع هاميلتون رصيده في صدارة ترتيب السائقين هذه السنة إلى 95 نقطة متقدماً بفارق 17 نقطة عن فيتل.

وساهم بوتاس بمنح مرسيدس الثنائية، كما عند الانطلاق، بحلوله في المركز الثاني متأخراً بفارق 20,593 ثانية عن هاميلتون بعد 66 لفة، متقدماً على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي صعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى هذه السنة. ونجح السائق الشاب في التغلب بداية على تضرر الجناح الأمامي لسيارته بعد احتكاك مع احدى السيارات ومن ضغوطات فيتل.

وبينما اكتفى فيتل الذي انطلق من المركز الثالث، بالمركز الرابع في نهاية السباق، انسحب زميله الفنلندي كيمي رايكونن للعام الثاني على التوالي في جائزة إسبانيا، بسبب عطل في محرك سيارته، على رغم أن فريقه عمد إلى تبديله مساء الجمعة مع نهاية التجارب الحرة بسبب مشاكل عانى منها.