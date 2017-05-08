جائزة إسبانيا الكبرى: فوز ثالث لبدروزا

وقطع بدروزا اللفات الـ27 بزمن 45 دقيقة و26 ثانية و827 جزءا بالألف من الثانية بمعدل سرعة وسطي بلغ 157,6 كلم/ساعة.

وهذا الفوز الأول لبدروسا في خيريز منذ 2013 والثالث بعد عام 2008، وهو تقدم على مواطنه بطل العالم مارك ماركيز (هوندا) بفارق 6,136 ثوان. وحلّ ثالثاً مواطنهما خورخي لورنزو (دوكاتي) بفارق 14,767 ثانية.

وحل الفرنسي يوهان زاركو (ياماها) رابعاً في أفضل نتيجة له في هذه الفئة بفارق 17 ثانية و601 بالألف.

وانطلق بدروزا (31 عاماً) من المركز الأول وحافظ على صدارته طوال السباق محققاً فوزه الـ 30 في هذه الفئة. وقال: "هذا شعور رائع لفريقي بالفوز هنا، ولي أيضاً ولعائلتي. كانت ظروف الحلبة صعبة، ولم تتح لي القيادة بسرعة أكبر، واحتفظت بتركيزي ولم أخاطر تفادياً للسقوط".

ويتطلع بدروزا إلى لقب أول في بطولة العالم بعدما حل ثانياً ثلاث مرات في أعوام 2007 و2010 و2012.

في المقابل، أكد ماركيز أنه لطالما واجه صعوبات في خيريز، وقال "قدمت أفضل ما عندي ويجب الاعتراف ان داني كان الاقوى اليوم".

أما متصدر ترتيب بطولة العالم الإيطالي فالنتينو روسي، فحل عاشراً، لكنه احتفظ بالصدارة بفارق نقطتين عن مطارده الإسباني مافريك فينياليس الذي حل سادساً، فيما تخلف صاحب المركز الثالث ماركيز بفارق ست نقاط عن روسي.

ترتيب الخمسة الأوائل في موتو جي بي

1 - الإسباني داني بدروزا (هوندا) 45:26,827 دقيقة

2 - الإسباني مارك ماركيز (هوندا) بفارق 6,636 ثوان

3 - الإسباني خورخي لورنزو (دوكاتي) بفارق 14,767 ث

4 - الفرنسي يوهان زاركو (ياماها) بفارق 17,601 ث

5 - الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) بفارق 22,913 ث