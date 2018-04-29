تاناك يحرز لقب رالي الأرجنتين

وقطع تاناك المراحل الخاصة بالسباق الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام بزمن ثلاث ساعات و43 دقيقة و28,9 ثانية، وتقدم على سائقي هيونداي البلجيكي تييري نوفيل والإسباني داني سوردو، فيما جاء أوجييه (فورد فييستا) رابعاً بفارق دقيقة و58,6 ثانية عن الأستوني.

وحقق تاناك (30 عاماً) المركز الأول في 10 من المراحل الخاصة الـ18 في المحطة الأرجنتينية التي تعتبر إحدى أخطر المراحل التي تتضمنها بطولة العالم، نظراً لطرقاتها السريعة والرملية.

وسيطر الأستوني دون منافسة في اليومين الأولين الجمعة والسبت، واعتمد لعبة الأمان في المراحل الثلاث الأخيرة المقررة في اليوم الثالث (الأحد) فحقق مبتغاه بالفوز بالسباق الثالث في مسيرته.

وتصدر الفنلندي أندرياس ميكيلسن الذي حل خامساً في السباق، المرحلة السادسة عشرة، فيما كان الفوز حليف نوفيل في المرحلتين السابعة عشرة والثامنة عشرة.

وقلل أوجييه من الأضرار عندما حل ثانياً في المرحلة الأخيرة بحلوله ثانياً وحصوله على أربع نقاط إضافية، وحافظ بالتالي على صدارة الترتيب العالم لبطولة العالم في ختام المرحلة الخامسة، لكن الفارق تقلص الى حد كبير بينه وبين مطارديه قبل المحطة المقبلة في البرتغال.

وكان الفنلندي ياري ماتي-لاتفالا (تويوتا) والأيرلندي كريغ برين (سيتروين سي3) أكبر الخاسرين في الأرجنتين، الأول بعد خروجه عن المسار في المرحلة الخاصة الثالثة، والثني بسبب تعرضه سيارته لحادث في المرحلة الثانية عسرة.



