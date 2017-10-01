بطولة ماليزيا الكبرى: محرك جديد لفيتل قبل الانطلاق

قرر فريق فيراري الايطالي استبدال محرك سيارة سيباسيتيان فيتل قبل انطلاق جائزة ماليزيا الكبرى الأحد، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا وان، والذي ينطلق فيه السائق الألماني من المركز الأخير، بحسب ما أفاد مفوضو الاتحاد الدولي للسيارات.

وهو المحرك الخامس الذي يستخدمه فيتل، بطل العالم أربع مرات، هذا الموسم، والثالث له في نهاية الأسبوع، بعدما استبدل المحرك أيضاً بين الجولة الثالثة من التجارب الحرة والتجارب الرسمية السبت.

وعاقب منظمو السباق فيتل بإرجاعه 20 مركزا لدى انطلاق السباق، وذلك لتجاوزه الحد الأقصى لعدد المحركات في الموسم الواحد (4). الا أن هذه العقوبة لم تؤثر على ترتيب فيتل، اذ خرج من المرحلة الأولى للتجارب الرسمية السبت بسبب مشكلة في شاحن الهواء ("توربو")، من دون أن يتمكن من تسجيل أي وقت.

ويحتل فيتل المركز الثاني في صدارة ترتيب بطولة العالم للفورمولا وان، بفارق 28 نقطة عن سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي سينطلق من المركز الأول في ماليزيا، بعدما حقق السبت أفضل وقت في التجارب الرسمية، وذلك للمرة السبعين في مسيرته.