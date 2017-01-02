برايس يفتتح النسخة الـ39 من رالي دكار

وتمتد المرحلة الوحيدة في الباراغواي في نسخة 2017 لمسافة 38,5 كلم لكن على المشاركين الـ318 (114 دراجة، 37 في فئة الكواد، 87 سيارة و50 شاحنة) أن يقطعوا مسافة اجمالية قدرها 454 كلم للوصول إلى ريزيستانسيا الأرجنتينية حيث تقام الجولة الثانية الثلاثاء.

وتنطلق الدراجات في بادىء الامر ثم تلحق بها عربات الـ "الكواد" ثم السيارات وأخيراً الشاحنات التي ينطلق آخر طواقمها في الساعة 14,37 بالتوقيت المحلي (17,37 ت غ).

وسيكون الفرنسي ستيفان بيترهانسل (بيجو)، الساعي إلى لقبه الـ13 في دكار (بين السيارات والدراجات)، أول المنطلقين في فئة السيارات الساعة 14,04 بتوقيت غرينيتش، ويلحق به زميله في بيجو ومواطنه سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات "دبليو ار سي" 9 مرات.

وتشهد نسخة 2017 مشاركة لافتة للفرنسي المبتور الأطراف فيليب كروازان الذي أصبح محط الانظار لخوضه هذا السابق الصعب.

ويأمل كروازون (48 عاما ويشارك على متن باغي) في أن يكون من ضمن عابري خط النهاية في 14 كانون الثاني/يناير في العاصمة الأرجنتينية بوينوس ايرس، بعد رالي يمتد زهاء تسعة آلاف كلم في ثلاثة بلدان، وتقام بعض مراحله على ارتفاعات تفوق ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر.

وتستمر النسخة الـ 39 لأبرز سباقات الطرق الوعرة، والذي كان يعرف سابقاً باسم "رالي باريس دكار"، حتى 14 كانون الثاني/يناير.

ويقام هذا الرالي في أميركا الجنوبية بدلاً من إفريقيا منذ عام 2009، بعدما ألغى المنظمون نسخة 2008 بسبب مخاوف أمنية تلت مقتل أربعة سياح فرنسيين في موريتانيا.