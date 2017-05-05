العطية يتصدر اليوم الأول لرالي الأردن

وفرض العطية سيطرته على مراحل اليوم الأول من الرالي، محققاً أسرع زمن في المراحل العشر على متن سيارته الجديدة فورد فييستا R5، في محاولته لتوسيع الفارق الزمني بينه وبين أقرب ملاحقيه في الترتيب العام والذي وصل إلى 7 دقائق و 32 ثانية.

ويسعى العطية إلى تسجيل فوزه الحادي عشر في رالي الأردن، علمًا بأنه انسحب من الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط التي أقيمت في قطر في شباط/فبراير الماضي وذهاب اللقب لمواطنه راشد النعيمي.

وأعرب العطية عن سعادته بتصدره مراحل اليوم الأول للرالي مؤكداً أن السيارة الجديدة لم تشكل عائقاً أمام تقدمه في المراحل التي يدرك خباياها جيداً على حد قوله.

وأنهى القطري المرحلة الأولى بزمن قدره 12:44:9 موسعاً الفارق الزمني بينه وبين الأردني معروف أبو سمره صاحب المركز الثاني (ميتسوبيشي لانسر ايفو 9).

وعاد العطية إلى توسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 28 ثانية إضافية مع انتهاء مرحلة "الصياغة" قبل التوجه إلى مرحلة "الراما" والتي قدم فيها السائق الأردني الآخر خالد جمعة مستوى جيدًا جعله في المركز الثاني بفارق دقيقتين، فيما تراجع أبو سمره إلى المركز الثالث بفارق ثلاث دقائق عن جمعة.

وخسر الأردني أحمد شعبان في المرحلة الاستعراضية التي أقيمت الخميس 10 دقائق، إلا أن ذلك لم يثني من عزيمته من التقدم في مراحل اليوم الأول ليعزز حظوظه في ملاحقة مواطنه سلامة القماز على لقب الرالي الوطني والذي يقام على خلفية بطولة الشرق الأوسط للراليات، حيث يتقدم سلامة القماز بفارق ثلاث دقائق مع تبقي 7 مراحل في اليوم الثاني للرالي السبت.

وتعرض الأردني عصام النجادي والذي كان من المفترض أن ينهي المراحل في المركز السادس، لعطل في سيارته استدعى خروجه من المرحلة الأخيرة في اليوم الأول، ليخلفه في المركز السادس الكويتي الظفيري خلف الأردني إيهاب الشرفا الذي حل خامساً، في حين حل الأردني عاصم عارف في المركز السابع على متن رينو كليو.

ويخوض السائقون السبت ست مراحل هي مرحلة الشونة ونهر الأردن والمغطس في الصباح، قبل أن يعاودوا التنافس في المراحل الذي بدأ منها الرالي.



- ترتيب السائقين بعد المرحلة 11:

1. القطري ناصر العطية 1:28:54 ساعة

2. الأردني معروف أبو سمرة 1:36:36

3. الكويتي مشاري الظفيري 1:39:17

4. الأردني خالد جمعة 1:40:07

5. الأردني إيهاب الشرفا 1:52:06

