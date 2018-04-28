العطية يتألّق في رالي الأردن

وبدأ العطية (فورد فييستا آر 5 - إيفو 2) مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل اليوم الأخير للرالي مع صدارة بلغت 4:20.9 دقائق، وانهاه بفارق 8:03.2 دقائق عن اقرب منافسيه التشيكي فيوتيش شتايف، ليعادل رقم بن سليم الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الإتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وأحرز العطية ألقاب جميع النسخ التي شارك بها في الأردن، باستثناء أربع فقط، منذ عودته إلى عالم الراليات في العام 2003.

وأدخل المنظمون تعديلا على مسار مراحل السبت، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة الاستثنائية التي هطلت على المنطقة، وألحقت أضرارا بمراحل الرالي.

وقال العطية الذي حقق فوزه الـ67 في بطولة الشرق الأوسط للراليات "معادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز هنا أمر لطيف. إذ اننا نحمل بالفعل رقما قياسيا في عدد مرات الفوز بجولات البطولة، وسنُحاول تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى عدد مرات الفوز بلقب البطولة".

وتغلب التشيكي فيوتيش شتايف (شكودا فابيا أر 5) على الصعوبات الجمة التي واجهته واستعاد مركز الوصافة.



وحقق شتايف، هدفه باستعادة المركز الثاني من الكويتي مشاري الظفيري، متسلحا بالإطارات المناسبة، علما بأنه يفتقد لعامل الخبرة الكافية في القيادة على مسارات حصوية.

وأنهى الظفيري السباق في المركز الثالث ظافرا بلقب الفئة الثانية "أم إي آر سي 2"، على متن سيارته ميتسوبيشي لانسر إيفوليوشن 10.