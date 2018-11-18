الإيطالي دوفيتسيوزو يحرز لقب جائزة فالنسيا الكبرى

وأنهى دوفيتسيوزو الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم والأول لدوكاتي في فالنسيا منذ عشرة أعوام، السباق بزمن 24:03,408 دقيقة، متقدماً على الإسباني أليكس رينز (سوزوكي) الذي حل ثانياً بفارق 2,750 ث، ومواطن الأخير بول أسبارغارو (كاي تي أم) الثالث بفارق 7,406 ث، علما أن الأخيرين صعدا للمرة الأولى إلى منصة التتويج.

وتوقف السباق في اللفة 14 لنحو نصف ساعة، بعدما رفع المنظمون العلم الأحمر بسبب المطر وحرصاً على سلامة السائقين الذين فشل العديد منهم في إنهاء السباق. وكان من أبرز المنسحبين بطل العالم ماركيز الذي فقد السيطرة على دراجته.

وقال دوفيتسيوزو "كان سباقاً مجنوناً، وفي بدايته لم يكن لدي الشعور بالفوز وقد استهله (أليكس) رينز بسرعة كبيرة، ولم أتمكن اللحاق به (...) وبعدها وخطوة خطوة، بدأت أقود بسرعة أكبر وكان ذلك خطراً للغاية. أنا فخور بعدم التعرض لحادث بسبب وجود الكثير من الماء".

وأضاف "في القسم الثاني من السباق (الانطلاق مجدداً بعد التوقف) قمنا ببعض التغييرات على الدراجة ووضعنا إطارات جديدة وشعرت بإحساس جيد، وقد عملت الدراجة بشكل جيد وكنت قادراً على الضغط أكثر".

وتابع "كان من الجيد إنهاء البطولة بهذه الطريقة".

كذلك أبدى اسبارغارو سعادته بصعوده إلى منصة التتويج للمرة الأولى، وقال "حتى الحلول في المركز الرابع كنت لاعتبره أمراً جيداً. أنا فخور للغاية، لوجودي هنا على منصة التتويج، مع أفضل دراجة في العالم".

وشهد السباق سقوط العديد من السائقين، بينهم بطل العالم ماركيز (هوندا) الذي بدا أنه أضر مجدداً بكتفه الأيسر الذي من المتوقع أن يخضعه لجراحة في أوائل كانون الأول/ديسمبر المقبل. وخرج ماركيز باكراً إثر انزلاقه على منعطف بعد سرعة زائدة وفقدانه السيطرة على دراجته.

فيما خاض الإسباني داني بدروسا (هوندا) سباقه الـ 295 الأخير في مسيرته، وحل خامساً لينهي موسمه الثامن عشر في هذه الفئة للمرة الأولى من دون الصعود إلى منصة التتويج، وهو حل في المركز الحادي عشر في الترتيب النهائي للدراجين.



