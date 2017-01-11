إلغاء المرحلة التاسعة من رالي داكار

واضطر المنظمون إلى تغيير مسار السباق في مرحلته الثامنة أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة المنظمة لرالي داكار في بيان لها: "بعض السيارات لم تتمكّن من التحرك في هذا المسار، ولهذا فإن المرحلة المقبلة ستقتصر على تجميع السيارات ووسائل النقل المختلفة في مدينة تشيليسيتو من أجل استكمال المنافسات وبدء المرحلة العاشرة من هناك".

وأسفر اختيار مسار بديل إلى إطالة مسافة السباق في المرحلة الثامنة إلى 200 كيلو متر إضافية، مما أدى تأخر وصول المتنافسين وبعض من سيارات المساعدة والدعم إلى المحطة الأخيرة.

وتعتبر هذه المرحلة هي الثانية، التي تلغى في رالي داكار للعام الجاري، والذي يبلغ طول مساراته تسعة ألاف كيلومتر بين باراغواي وبوليفيا والأرجنتين، حتى يصل محطته الأخير في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يوم السبت المقبل.