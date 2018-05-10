ألونسو يحزنه واقع الفورمولا وان

وقال سائق فريق ماكلارين عشية انطلاق نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة كاتالونيا، المرحلة الخامسة من بطولة 2018، إنه قد يتخذ قراراً بشأن مستقبله بعد فترة الاستراحة الصيفية في آب/أغسطس المقبل.

وقال ألونسو الذي فاز مرة واحدة بجائزة إسبانيا الكبرى "أنا أخوض غمار بطولتي عالم في الوقت نفسه"، في إشارة إلى الفورمولا وان وسباقات التحمل التي تشمل سباق لومان 24 ساعة.

أضاف: "أنا سعيد بالتقدم الذي نحققه هنا مع ماكلارين واتجاه الأمور. أنا سعيد هنا، إلا أن الأمر شديد التطلب، لاسيما لجهة روزنامة الفورمولا وان (...) الأهم هنا هو إلى أي حد بات كل شيء قابلاً للتوقع. يمكننا أن نضع على الورق الآن أي سنكون في التجارب التأهيلية السبت، ما سيكون عليه الحال في موناكو، ما سيكون عليه الحال في سيلفرستون".

أضاف: "هذا أمر يجب أخذه في الاعتبار في القرارات المستقبلية. الاتجاه الذي تسير به كل الأمور في الفورمولا وان هو أمر محزن".

ويعد ألونسو (36 عاماً) الذي توج ببطولة العالم عامي 2005 و2006، من أبرز السائقين المخضرمين على الحلبات حالياً، إلا أنه عانى منذ الموسم الماضي على وجه التحديد، من تراجع أداء سيارته.

ويعود فوزه الأخير في السباقات إلى جائزة إسبانيا 2013.

إلا أن ألونسو أبدى ثقته بقدرة فريقه على تطوير أدائه، لاسيما وأنه يعتمد هذه السنة محرك رينو بدلاً من هوندا.

وقال "أبقي على التحفيز لأنني شخص تنافسي (...) أحب الفوز. في 2013 فزنا هنا. اعتقد أن الاطارات كانت تتآكل بشكل كبير في ذاك العام، وقمنا بتوقف إضافي وتمكنا من الفوز بالسباق".

أضاف "لم تكن في حوزتنا السيارة الأسرع (...) في 2014، كنا نخوض في موسم صعب، وفي الأعوام الثلاثة الماضية تعرفون ما كان الوضع عليه. الأمر نفسه هذه السنة. كما قلت، أعتقد أن البداية لم تكن سيئة، لاسيما لجهة النتائج وعدد النقاط".