واللقب هو الأول للرومانية البالغة من العمر 26 عاماً في بطولات الـ"غراند سلام" الكبرى بعد إخفاقها ثلاث مرات من قبل، في البطولة الفرنسية على ملاعب رولان غاروس الترابية (2014 و2017) وفي ملبورن الاسترالية (2018).

في التالي سجل الفائزات في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، خلال الأعوام العشرة الأخيرة:



2018: الرومانية سيمونا هاليب

2017: اللاتفية يلينا أوستابنكو

2016: الإسبانية غاربيني موغوروتسا

2015: الأميركية سيرينا وليامس

2014: الروسية ماريا شارابوفا

2013: الأميركية سيرينا وليامس

2012: الروسية ماريا شارابوفا

2011: الصينية لي نا

2010: الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني

2009: الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا

