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كأس العالم روسيا FIFA 2018
رولان غاروس

هاليب تهزم ستيفينز وتتوّج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى

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توّجت المصنفة أولى عالمياً الرومانية سيمونا هاليب بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها في النهائي على الأميركية سلون ستيفينز العاشرة بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6 و6-4 و6-1.

Reuters

 

واللقب هو الأول للرومانية البالغة من العمر 26 عاماً في بطولات الـ"غراند سلام" الكبرى بعد إخفاقها ثلاث مرات من قبل، في البطولة الفرنسية على ملاعب رولان غاروس الترابية (2014 و2017) وفي ملبورن الاسترالية (2018).

في التالي سجل الفائزات في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، خلال الأعوام العشرة الأخيرة:
                  
2018: الرومانية سيمونا هاليب
2017: اللاتفية يلينا أوستابنكو
2016: الإسبانية غاربيني موغوروتسا
2015: الأميركية سيرينا وليامس
2014: الروسية ماريا شارابوفا
2013: الأميركية سيرينا وليامس
2012: الروسية ماريا شارابوفا
2011: الصينية لي نا
2010: الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني
2009: الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا
 

الملخصات رولان غاروس بطولة فرنسا المفتوحة سيمونا هاليب سلون ستيفنز تنس المحترفين
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