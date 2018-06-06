وضربت موغوروتسا موعداً في نصف نهائي البطولة التي تقام على ملاعب رولان غاروس الترابية، مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى في العالم التي تغلبت على الألمانية انجيليك كيربر الثانية عشرة بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة 6-7 (2-7) و6-3 و6-2 في ساعتين و14 دقيقة.

وحققت موغوروتسا (24 عاما) المصنفة ثالثة فوزها الأول على شارابوفا في ساعة و10 دقائق في رابع مواجهة بينهما بعدما خسرت أمامها في الدور الثاني من دورتي ورما (2013) وكندا (2014)، وربع نهائي رولان غاروس (2014).

واستهلت موغوروتسا التي باتت مرشحة بقوة لتكرار إنجاز 2016، المباراة بكسر إرسال منافستها الروسية (31 عاما ومصنفة 28) في الشوطين الأول والثالث (استمر 13 دقيقة) وتقدمت 4-صفر، ثم أنهت المجموعة الأولى 6-2 في 43 دقيقة.

وفي الثانية، كسرت موغوروتسا الإرسال الأول للمصنفة أولى سابقا قبل أن تخسر بدورها أرسالها لتتعادل اللاعبتان 1-1، ثم كسبت الإسبانية خمسة أشواط متتالية كاسرة إرسال الروسية مرتين أخريين وأنهت مشوارها في ساعة و10 دقائق.

فوز هاليب

وفي مباراة هاليب وكيربر تقدمت الألمانية 4-صفر بعد الاستيلاء على إرسال منافستها مرتين في الشوطين الأول والثالث، لكن الرومانية عوضت وكسرت إرسال منافستها ثلاث مرات وخسرت إرسالها مرة جديدة ليقع التعادل 6-6 وتحسم كيربر الشوط الفاصل في مصلحتها والمجموعة في 59 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، هيمنت هاليب على المجريات وكسبت إرسال كيربر مرتين دون أن تفقد إرسالها فأنهتها في 42 دقيقة.

وفي المجموعة الفاصلة، خسرت الرومانية إرسالها مرة واحدة والألمانية ثلاث مرات، وحسمت لصالح الأولى في 33 دقيقة لتبلغ نصف النهائي في رولان غاروس للمرة الثالثة تواليا.