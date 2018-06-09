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كأس العالم روسيا FIFA 2018
رولان غاروس

لقب زوجي الرجال لماهو وهيربر

من قبل
3:37 دقيقة

أحرز الفرنسيان نيكولا ماهو وبيار-هوغ هيربر المصنفان في المركز الأول لقب الزوجي في رولان غاروس بفوزهما على الكرواتي ماتي بافيتش والنمساوي أوليفر ماراتش في النهائي 6-2 و7-6 (7-4).

واللقب هو الثالث لماهو (36 عامًا) وهيربر (27 عاماً) في البطولات الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز الأميركية (2015) وويمبلدون الإنكليزية (2016).

وماهو وهيربر هما الثنائي الفرنسي الثالث الذي يتوج في رولان غاروس بعد يانيك نواه وهنري لوكونت (1984)، وجوليان بينيتو وادوار روجيه-فاسيلان (2014).

في المقابل، مني الكرواتي بافيتش بالهزيمة الثانية خلال يومين بعد أن سقط في المباراة النهائية للزوجي المختلط مع الكندية غابرييلا دابروفسكي وهما مصنفان في المركز الأول أمام مواطنه إيفان دوديغ والتايلاندية لاتشيا تشان المصنفين في المركز الثاني 1-6 و7-6 (7-5) و8-10. 

الملخصات نيكولا ماهو تنس المحترفين بيار-هوغ هيربر