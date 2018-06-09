لقب زوجي الرجال لماهو وهيربر

واللقب هو الثالث لماهو (36 عامًا) وهيربر (27 عاماً) في البطولات الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز الأميركية (2015) وويمبلدون الإنكليزية (2016).

وماهو وهيربر هما الثنائي الفرنسي الثالث الذي يتوج في رولان غاروس بعد يانيك نواه وهنري لوكونت (1984)، وجوليان بينيتو وادوار روجيه-فاسيلان (2014).

في المقابل، مني الكرواتي بافيتش بالهزيمة الثانية خلال يومين بعد أن سقط في المباراة النهائية للزوجي المختلط مع الكندية غابرييلا دابروفسكي وهما مصنفان في المركز الأول أمام مواطنه إيفان دوديغ والتايلاندية لاتشيا تشان المصنفين في المركز الثاني 1-6 و7-6 (7-5) و8-10.