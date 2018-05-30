وكانت هاليب، وصيفة البطولة الفرنسية لعامي 2014 و2017 والتي لا تزال تبحث عن لقبها الأول في الغراند سلام، آخر من يبدأ مشواره في رولان غاروس بعد تأجيل مباراتها من الإثنين الى الأربعاء بسبب الأمطار.

وبدأت هاليب المباراة بشكل سيء إذ لم تفز بأي شوط خلال نصف الساعة الأول، ما فتح المجال أمام ريسك التي وصلت الأسبوع الماضي الى نهائي دورة نورمبرغ الألمانية، لحسم المجموعة الأولى دون عناء.

لكن الرومانية استعادت توازنها وقلبت الأمور لصالحها في المجموعتين الثانية والثالثة، وأنهت اللقاء في ساعة ونصف ساعة.

وقالت "أشعر دائما بالتوتر في مستهل مشواري في رولان غاروس. عرفت بداية مباراة صعبة، لكني نجحت في استعادة تركيزي وتحركت بعدها بشكل أفضل"، مضيفة ""كانت مباراة جيدة لبدء البطولة" حيث تلتقي في الدور الثاني الأميركية تايلور تاونسد المشاركة ببطاقة دعوة.

ولم تجد كل من الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة والتشيكية بترا كفيتوفا الثامنة صعوبة في بلوغ الدور الثالث، بفوزهما على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-3 و6-4 والإسبانية لارا اروابارينا 6-صفر و6-4 تواليا.

وتلتقي سفيتولينا التي تبقى أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى وصولها الى ربع النهائي في رولان غاروس (2015 و2017) واستراليا المفتوحة (2018)، في الدور الثالث الرومانية ميهاييلا بوزارنيسكو الحادية والثلاثين والفائزة بدورها على السويدية ريبيكا بيتيرسون 6-1 و6-2.

وأشادت سفيتولينا، الفائزة بثلاثة ألقاب هذا الموسم وآخرها قبل 10 ايام في دورة روما على حساب هاليب، بعد اللقاء الذي استغرق ساعة و21 دقيقة، بمنافستها المغمورة كوزموفا التي "فاجأتني بمستواها. كان من الجميل اللعب ضدها وأنا راضية لحسمي اللقاء بمجموعتين".

وأقرت الأوكرانية "أن الانتقال من الملاعب الصلبة الى الترابية ليس سهلا. التحركات على هذه الأرضية (الترابية) مهمة للغاية"، قبل أن تتوجه بالفرنسية بالشكر الى جميع من شجعها في مباراة الأربعاء.

وبالنسبة لكفيتوفا، بطلة ويمبلدون 2011 و2014، فستواصل مشوارها في الدور الثالث بمواجهة الاستونية انيت كونتافيت الخامسة والعشرين والفائزة الأربعاء على الرومانية ألكسندرا دولغيرو 7-5 و6-2.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهلت اليابانية ناومي أوساكا الحادية والعشرون والتشيكية باربورا ستريكوفا السادسة والعشرون بفوزهما على الكازاخستانية زارينا دياس 6-4 و7-5 والروسية ايكاتيرينا ماكاروفا 6-4 و6-2 تواليا.

